Una “falsa cevichería” que en realidad funcionaba como cantina clandestina fue clausurada por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la Policía Nacional, tras detectarse la venta y consumo de bebidas alcohólicas sin autorización frente al campus de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

La intervención se realizó cuando los fiscalizadores hallaron en el interior a más de 20 personas bebiendo licor, sin que se expendieran alimentos, lo que evidenció el incumplimiento del giro autorizado.

Si bien los administradores presentaron una Licencia de Funcionamiento, esta autorizaba exclusivamente los giros de “Cevichería, Pescados y Mariscos” y “Otros Restaurantes N.C.P.”, por lo que se verificó que el local operaba al margen de la ley.

Por ello, se dispuso el levantamiento de actas sancionadoras por permitir la venta y consumo de alcohol sin autorización, mal uso de giro, y expender sin haber tramitado la ampliación de giro comercial.

Ante ello, se procedió a la clausura inmediata del establecimiento.