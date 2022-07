Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 20 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de julio de 2022

Aries, si algo no te gusta es la soledad, tienes ganas de compartir y conversar, por eso te frustra no poder hacerlo cuando quieres y con libertad. No te arrepientas por lo que has hecho sino por lo que has dejado de hacer. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Debes cuidar tu salud evita grasas y azúcar en exceso, necesitas tener más fuerza de voluntad.

Horóscopo hoy Tauro 20 de julio de 2022

Tauro, lo que genera preocupación produce estrés, resolverás el problema rápidamente. Se consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta.

Horóscopo hoy Géminis 20 de julio de 2022

Géminis, no importan los tropiezos que tengas, tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Hay personas que te critican por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante. Aléjate de las personas negativas. El amor comienza a producir un giro inesperado y lleno de sorpresas. Toma lo que necesitas y lo demás deséchalas.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de julio de 2022

Cáncer, asunto bancario que arreglar. Lo hecho, hecho está. Pasa la página y sigue adelante. Mantente seguro de ti mismo. Te hace falta un contacto más cercano e íntimo con la persona que amas. Fuerza para las pruebas que estás pasando. Persiste en realizar esas actividades que te hacen bien y feliz. Deberás cuidar más de ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 20 de julio de 2022

Leo, no olvidarás palabras que te dijeron en momentos de fragilidad, siempre estarán presentes. Tu energía es contagiosa, ten cuidado porque hay personas que no te ven con buenos ojos, evítalas. Te liberas por fin de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar. Tu brillas con luz propia. Reclama lo que por ley te corresponde.

Horóscopo hoy Virgo 20 de julio de 2022

Virgo, nunca es tarde para cambiar y mejorar. Algo importante llega a tu vida, aprovecha esta nueva oportunidad. Si te sientes cargado de energía negativa, deberás realizarte un baño energético para limpiarte, hierve la planta de hierbabuena y úsala como enjuague, te sentirás mejor. Debes resolver temas pendientes, prepárate mentalmente para ello.

Horóscopo hoy Libra 20 de julio de 2022

Libra, ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Necesidad de relajarte y descansar. La mejora de tu suerte está en las puertas de tu destino, abre bien tus ojos y no pierdas las oportunidades. Debes tramitar una queja por recibos altos de algún servicio. En la unión esta la fuerza.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de julio de 2022

Escorpio, reflexionas acerca de cuándo te sientes manipulado y cuando actúas y opinas libremente, deberás hacer algunos cambios. Después de la tormenta viene la calma, todo se empieza a armonizar. Piensa bien si debes separarte o alejarte de una persona conflictiva. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de julio de 2022

Sagitario, nuevo proyecto a pesar de todo lo ocurrido, lo impredecible que está delante de ti lo podrás enfrentar y vencer por todo lo aprendido. Triunfos sobre dificultades por tu tenacidad. Por medio de tu ambiente laboral surge un cambio muy positivo que favorece lo emocional. Presta más atención con tu alimentación, tendrás problemas de digestión.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de julio de 2022

Capricornio, comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. Te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Aunque todo este nublado, siempre encontraras una manera de brillar. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos.

Horóscopo hoy Acuario 20 de julio de 2022

Acuario, superas un problema vinculado con un joven de la familia. Eres terco y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras, aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber.

Horóscopo hoy Piscis 20 de julio de 2022

Piscis, necesitas tener un mayor espacio para realizar una mejor actividad. Deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Por momentos piensas en irte de tu trabajo y por momentos en quedarte, esa indecisión hace que te estanques, agradece por el trabajo que tienes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 18 al 24 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 18 al 24 de julio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO