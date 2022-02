Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 23 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de febrero de 2022

Aries, te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer. Debes tener especial cuidado con tus ojos y con fuertes dolores de cabeza. Muchas cosas ocultas salen a la luz, para mostrarte un rostro distinto de la verdad que te rodea.

Horóscopo hoy Tauro 23 de febrero de 2022

Tauro, Te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. Una persona cercana a tu entorno la está pasando mal, necesita de tu apoyo para mejorar esos ánimos. Vienen nuevas oportunidades que te guían a la concreción de planes ya definidos.

Horóscopo hoy Géminis 23 de febrero de 2022

Géminis, no tengas miedo de abandonar lo que ya no funciona para ti. Tienes un gran don que te permite cerrar buenos negocios, aprovecha esto para mejorar tu situación económica, comienza a confiar mucho más en ti. Deja de hacerte la víctima y analiza las consecuencias de tus actos. Tu relación sentimental seguirá estable y en progreso.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de febrero de 2022

Cáncer, las reuniones sociales te servirán para entrar en contacto con personas de altas esferas que te ayudarán a solucionar pequeños problemas laborales. Tu equilibrio emocional no puede ser perturbado por nada ni nadie, esa será la guía para estar en el camino correcto. Evita luchas internas que te desvíe de oportunidades fructíferas.

Horóscopo hoy Leo 23 de febrero de 2022

Leo, no puedes sabotear tu propio avance, así que elimina toda negatividad de tu ser. No creas que si alguien de tu trabajo te hace reconocer los errores que estas cometiendo, es porque te tiene envidia o te guarda rencor. Por el contrario, agradécele el gesto. La protección de los dioses está contigo y te ayudarán a solventar cualquier batalla con éxito.

Horóscopo hoy Virgo 23 de febrero de 2022

Virgo, mira tu futuro y lo que puedes construir, créalo en tu mente y visualízalo. De esta manera avanzarás cada día. Mantén tu pensamiento fluido y tranquilo para tomar las decisiones correctas en los momentos necesarios. Situaciones esperadas llegan y tendrás las herramientas suficientes en tu poder para disfrutarlas sin temores.

Horóscopo hoy Libra 23 de febrero de 2022

Libra, ya por ley te vienen momentos de bienestar, a pesar de las dificultades, siempre puedes encontrar nuevas opciones evolutivas. Tu voluntad alimentada por la sabiduría será imparable, y la justicia juega a tu favor los días por venir. Si sientes que llegó la hora de poner límites en tu vida, no lo piense más y hazlo.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de febrero de 2022

Escorpio, ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies ni un minuto en cosas que no merecen la pena. Sigue tu lucha por adaptarte y por mantener tu mente en total equilibrio, no dudes de tus capacidades. Las señales vuelan alrededor y debes estar con los ojos bien abiertos para aprovecharlas al máximo.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de febrero de 2022

Sagitario, saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro. Debes tener total control sobre tus emociones y no dejarte llevar por impulsos descabellados; una respiración profunda a tiempo te puede evitar un dolor de cabeza. No te desanimes y sigue luchando.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de febrero de 2022

Capricornio, te dejas llevar demasiado por las emociones y aunque esto a veces funciona, ahora te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia a diario. Pon tus límites en el trabajo, es posible que si no lo haces van a querer abusar de tu confianza. Ni dejes de esforzarte así estés cansado, tu labor rendirá grande y merecidos frutos.

Horóscopo hoy Acuario 23 de febrero de 2022

Acuario, prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo. Hoy te asaltarán algunas dudas o temores sobre algo que pasó hace tiempo y que perjudicó a una persona especial. Estabiliza tus emociones y sincérate con lo que realmente te hace feliz y sentir seguridad.

Horóscopo hoy Piscis 23 de febrero de 2022

Piscis, plantéate objetivos más claros y precisos en estos tiempos difíciles. Tu familia y amigos intentarán oponerse a una decisión que estás tomando, tu solo recuerda que tu felicidad va antes que la de los demás. Estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar algún hobby.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

