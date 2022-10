Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 23 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de octubre de 2022

Aries, eliges entre dos o más oportunidades la más adecuada y práctica. Una mala experiencia sentimental comienzas a sanar. Preocupación por algo o alguien que no puedes sacar de tu mente. Toda mejora poco a poco y disfrutas ahora de un ambiente de trabajo más armónico. Tu pareja te hará una propuesta muy especial para avivar la llama que se ha estado apagando.

Horóscopo hoy Tauro 23 de octubre de 2022

Tauro, no te detengas y cumple lo que has prometido. Puedan surgir aventuras o romances con alguna amistad, cuidado con confusiones. Situaciones externas que te afectan. Tus esfuerzos serán recompensados. Sentirás que debes decidir en dónde estar, no dudes. Nuevos encuentros amorosos que abrirás una puerta a la felicidad y estabilidad emocional.

Horóscopo hoy Géminis 23 de octubre de 2022

Géminis, prepárate para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena. En el aspecto amoroso el romanticismo va a predominar el día de hoy. Haz que sea recíproco. Es el momento de agarrar el valor para ponerle punto final a esa relación que tanto daño te ha hecho.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de octubre de 2022

Cáncer, los ingresos extra serán los protagonistas el día de hoy. Genera ahora mismo la posibilidad de capacitarte en algo que te apasiona. No solo estarás ganando vida sino un ingreso extra. Nunca es tarde para recomenzar de nuevo, anímate tu puedes lograrlo. Se muy selectivo con las personas que ayudas en el ámbito laboral.

Horóscopo hoy Leo 23 de octubre de 2022

Leo, tiendes a ser perfeccionista, recuerda que no todos son como tú. Evolucionarás poco a poco en todos los aspectos. Se entusiasta. Debes dejar a un lado tus debilidades emocionales y dejar de ser tan condescendiente con personas que no lo merecen. Necesitarás más atención de tu pareja que ha estado distraída, indícale lo que sientes.

Horóscopo hoy Virgo 23 de octubre de 2022

Virgo, debes mantenerte alerta en todo momento para evitar que alguien te pueda traicionar en tu ambiente laboral. Se justo con lo que haces. Debes descansar un poco más. Nuevas señales en lo económico te calman y te dan más confianza. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador.

Horóscopo hoy Libra 23 de octubre de 2022

Libra, mantén tu mente abierta con tu pareja y no seas demasiado crítico. Algo en lo legal saldrá a tu favor. Nuevas aperturas y caminos que se aclaran, te proyectas para la compra de un bien. Encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen oídos.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de octubre de 2022

Escorpio, necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus miedos. Todo lo lograrás con esfuerzo y dedicación, ten paciencia. Vístete de cualquier tonalidad de azul. Te dará paz. La sinceridad siempre debe ir primero ante cualquier problema que enfrentes. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral, no debes pasarla por alto.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de octubre de 2022

Sagitario, en este momento no estás logrando la estabilidad y el equilibrio que tanto has deseado, es hora de tener una seria conversación con tu pareja para mejorar la relación. Estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, ten cuidado si es un rubro desconocido. Aprovecha el día de hoy que las buenas energías está a tu favor, no te quedes en casa y traza objetivos en tu día.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de octubre de 2022

Capricornio, un amigo necesita de ti, le brindarás todo tu apoyo. Después de tiempo cierras un ciclo e inicias otro con buen pie. En el Trabajo se vienen cambios, debes estar preparado y dar lo mejor de ti. Mide tus palabras ya que lo pueden malinterpretar. Con paciencia y dedicación lograrás mejorar tu relación de pareja. Toma solo lo positivo de lo que te ocurra.

Horóscopo hoy Acuario 23 de octubre de 2022

Acuario, te sientes solo y buscaras una compañía, fijándote bien con quien y que sea reciproco. Siempre tendrás la oportunidad de aprender de todos aquellos que han vivido una experiencia similar. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas. Le pedirás ayuda a la persona en una reunión. Te consolidas en un trabajo.

Horóscopo hoy Piscis 23 de octubre de 2022

Piscis, confía en ti mismo y en lo que sabes hacer para llegar mucho más lejos. Sientes que el tiempo que no te alcanza, organízate mejor. Deberás ser paciente en asuntos de amor. Te llama alguien especial y te da una gran noticia. Llamada de alguien querido que te preocupará. Aclaras temas con alguien de tu entorno de trabajo, se despejan las dudas.

