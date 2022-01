Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 28 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de enero de 2022

Aries, se abren los caminos para algo que estás trabajando en secreto. Hay desconfianza en tu relación por un tema relacionado a redes sociales, no dejes que estos pequeños detalles los desestabilice. Busca tu paz espiritual alejándote de todas esas personas que le acompaña una energía negativa. Eres fuerte y valiente, no de dejes decaer.

Horóscopo hoy Tauro 28 de enero de 2022

Tauro, si aun estás pensando en lo mal que la has pasado ayer, es momento de pasar la página. Hoy, a diferencia de ayer, el día está lleno de energía positiva para ti. Algo que se estabiliza cuando creías que estaba todo perdido, ten constancia. Un buen descanso te caerá bien para bajar la presión de estos días tan difíciles.

Horóscopo hoy Géminis 28 de enero de 2022

Géminis, la rueda de la fortuna te traerá sorpresas positivas para tu vida, aprovecha esa energía. Situación que te tenía atormentado se soluciona. Una persona buscará invitarte a un lugar tranquilo para darte un poco de paz. Con mucho amor, ayudarás y acompañas a la persona que se encuentra a tu lado pasando una difícil situación.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de enero de 2022

Cáncer, ordenas tu vida y no dejes que te manipulen. Estate atento, podrías perder unos documentos importantes. No estés con personas de mala vibra, déjate llevar por tu intuición y aléjate de quien tú crees que te hace mal. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez.

Horóscopo hoy Leo 28 de enero de 2022

Leo, debes comprometerte más con lo que quieres, se constante. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar, suelta todo aquello que no te hace bien, el pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. Buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial.

Horóscopo hoy Virgo 28 de enero de 2022

Virgo, sale sol para ti el día de hoy que iluminará tu camino. No cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. Estas preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Cumpleaños de una persona especial, regalos sorpresivos y emociones encontradas.

Horóscopo hoy Libra 28 de enero de 2022

Libra, concretas una cita para un trabajo nuevo, piensa en positivo y demuestra seguridad. Compra de ropa para una fecha especial. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos. Rodea tu vida con amor. No te detendrás hasta conseguir tu propósito. Alegrías y celebraciones en los próximos días, no olvides de cuidarte.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de enero de 2022

Escorpio, vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Pendiente de la salud de un familiar desde la distancia. Te pondrás al día con un préstamo, es mejor salir de los compromisos. Nueva oportunidad para emprender y reinventarte, no te rindas. Aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de enero de 2022

Sagitario, buenas energías en este día, comparte lo que ha de venir para ti. Lo esperado llega y por fin concretarás un negocio. Molestia por algo que no pudiste hacer, que te sirva de experiencia y cuando se te presente nuevamente oportunidad no la dejarás ir nuevamente. Te alejaras de personas conflictivas, solo te traen retrasos.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de enero de 2022

Capricornio, inicias un trabajo en un grupo nuevo, aun no los conoces, pero pronto compaginarás con el ambiente laboral. Buenas noticias en lo económico. Te hacen un ofrecimiento y nuevas oportunidades que te abrirán muchas puertas. Controla el estrés, hacer caminatas en un parque te ayudará a sentirte mejor y más descargado.

Horóscopo hoy Acuario 28 de enero de 2022

Acuario, nuevos proyectos por emprender te esperan, ten calma y todo se dará en el momento exacto. Muchas bendiciones en lo que inicias en esta semana. Vences dificultades y la clave estará en la constancia. Algo con cortinas que debes arreglar en casa. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema. Hijos que te extrañan.

Horóscopo hoy Piscis 28 de enero de 2022

Piscis, tómate las cosas con calma el día de hoy, pueda que si corres te canses antes de llegar a la meta. Participas en algo y logras llegar. Alegrías por vivir, anímate que todo estará bien. Pon orden en tu vida. No culpes a otros de tus errores. Debes compartir un poco más con tu familia, ellos te necesitan. Un amigo que espera por ti.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

