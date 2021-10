Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 30 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de octubre de 2021

Aries, un golpe de suerte llega a ti y te provee de las cosas que tanto necesitabas, solo necesitabas un poco de paciencia. Traición por parte de una persona que es muy cercana a ti. Conéctate con la energía solar que te motiva y te mantiene sano y equilibrado al máximo, no pierdas el control. El contacto con la naturaleza te ayudará.

Horóscopo hoy Tauro 30 de octubre de 2021

Tauro, llenarte de miedos solo hará que des un paso atrás y has avanzado mucho hasta ahora. Te encontrarás en tu mejor etapa amorosa, aprovéchala al máximo para hacer cosas nuevas con tu pareja, se innovador. Se renueva el interés hacia una persona que creías haber olvidado. No olvides en pasar una evaluación médica, no te descuides.

Horóscopo hoy Géminis 30 de octubre de 2021

Géminis, asumes una importante responsabilidad que no querías tener, sin embargo, esto te hará crecer como persona. La pasión llega a tu puerta, pero no en la persona que esperabas, ten mucho cuidado con las tentaciones. Tendrás la necesidad de establecer relaciones más fuertes y maduras. Malestar físico que solo será temporal.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de octubre de 2021

Cáncer, no te aferres a tu pasado, deja ir todo aquello que te haga daño y solo déjalo como aprendizaje. Perderás la oportunidad de conversar con una persona que te llama mucho la atención, debes estar más atento para la próxima. Tendrás cierta molestia estomacal relacionada con un medicamento que estás tomando actualmente.

Horóscopo hoy Leo 30 de octubre de 2021

Leo, últimamente las cosas no están claras en tu relación, necesitarás tomar un tiempo para conversar con tu pareja sobre situaciones que han sucedido. No dudes que lo milagros pueden suceder, solo conserva la fe. Se mucho más pasional con tu pareja, es el mejor momento para ser más creativo. Prepárate para un gran cambio.

Horóscopo hoy Virgo 30 de octubre de 2021

Virgo, buscarás ayuda profesional para desarrollarte en el ámbito educativo. Amplía tus habilidades asistiendo a una capacitación que has estado postergando. Algunos juegos deben terminar y aunque no es la decisión que esperas, debes asimilarlo y sacar lo mejor de ello. Buscarás el bienestar de tu familia sacrificando tu felicidad.

Horóscopo hoy Libra 30 de octubre de 2021

Libra, cada proyecto debe estar bajo tu mando para que esté dirigido con la energía correcta. Una traición puede jugarte una mala pasada. Aumenta un compromiso financiero que no estaba dentro de tus planes. Confía mucho más en tus habilidades y en lo que eres capaz para lograr tus metas. Sé firme y constante en todo.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de octubre de 2021

Escorpio, se realiza la firma de un documento que son de tu total interés. Tu virtud es no temerle al compromiso, sin embargo, debes tomar en cuenta los sentimientos de la persona que te acompaña. Este cambio de rutina te ha caído muy bien, siempre debes pensar en tu salud primero. Falta de energía por mala administración del tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de octubre de 2021

Sagitario, recuerda que es mucho mejor estar solo que mal acompañado, no elijas mal que la persona que te acompañará en tu camino. No intentes llenar tu vacío con relaciones pasajeras, busca conexiones reales en las personas. Problemas con las piernas relacionado a calambres. Usa el día de hoy colores intensos, esto activará tu energía.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de octubre de 2021

Capricornio, gastos por reparaciones en casa, era hora de hacer un mantenimiento. Debes tener mucho más control entre lo que gastas y lo que ganas. Deberás subsanar un documento lo antes posible. Practica un deporte que te ayude a canalizar mucho mejor tus energías y baje tu nivel de ansiedad. Valora tu tiempo.

Horóscopo hoy Acuario 30 de octubre de 2021

Acuario, resultados positivos después de un trabajo que has hecho. Has estado muy distraído y tienes mucho trabajo por hacer, enfócate. No te dejes engañar por las personas que dicen tratarte bien, esto puede ser por un interés personal. Debes tener cuidado con ilusionarte con una persona que no te corresponde.

Horóscopo hoy Piscis 30 de octubre de 2021

Piscis, te ofrecen una oportunidad laboral que implicar estar con una persona que te desagrada, ten paciencia y se muy profesional. Comienza a delegar responsabilidades para bajar la intensidad de tu carga. Una amiga te busca exclusivamente para pedirte un favor, no te dejes engañar. Debes cumplir con la promesa que le has hecho a un familiar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO