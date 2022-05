Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 9 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de mayo de 2022

Aries, ayudas a un amigo a salir de un mal momento. Toma las cosas con calma y siempre prensando en ti. No es necesario que te mantengas en guardia ante todos, estar alerta y con cuidado sin hacer notar la atención que prestas a lo que te rodea. Tu cuidado es importante y necesario, tómate tu tiempo para dedicarlo a tu persona.

Horóscopo hoy Tauro 9 de mayo de 2022

Tauro, grandes ganancias llegan y muchos de los proyectos en los que estás trabajando te darán los frutos esperados. Una nueva amistad llega a tu vida para darte el apoyo que estabas necesitando. Te conectarás con una fuerte energía que te llevará a la concreción material abundante. Pagarás una deuda lo antes posible.

Horóscopo hoy Géminis 9 de mayo de 2022

Géminis, en tus manos está la posibilidad de construir desde tu interior la realidad que visualizas y deseas. Mantén el hilo conectado entre tu mente y tu corazón pues la felicidad te está rodeando, estará en todo lo que hagas y a donde vayas. Un familiar te dará la orientación necesaria para salir de una situación. Aprovecha el liderazgo que tendrás.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de mayo de 2022

Cáncer, tendrás una nueva entrada económica que dará un giro a tu vida, no dejes pasar esta oportunidad. Unos minutos de meditación y ejercicio físico te ayudarán a elevar tu energía. Una buena noticia está en puerta, ten paciencia que pronto llegará. Acude a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Escucha música relajante.

Horóscopo hoy Leo 9 de mayo de 2022

Leo, estarás viviendo con alegría y mucho bienestar, le agarras el gusto a la felicidad, debes mantenerte así. Una llamada laboral resolverá un tema económico que te tiene preocupado. La opinión de un tercero no te define como persona. No pierdas el ritmo. El cansancio se hará evidente en tu rostro durante hoy.

Horóscopo hoy Virgo 9 de mayo de 2022

Virgo, tu voluntad está ligada al éxito, igual su recompensa. Tu voz de mando se hará sentir y su alcance te sorprenderá. No inicies un romance del cual no te sientas seguro, ambas partes podrían salir muy lastimadas. Ten confianza en ti mismo. Es tiempo de trabajar muy duro para construir los sueños que edificas en tu mente. Control y fluidez.

Horóscopo hoy Libra 9 de mayo de 2022

Libra, estás intentando llenar tus vacíos internos comprando cosas innecesarias, por más tranquilidad que dé el dinero esto no te llenará por completo. Hoy las cuestiones del amor no marcharán muy bien, pero no te preocupes que será algo temporal. Date un buen descanso, necesitas renovar tus fuerzas, pues vendrán tiempos mejores.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de mayo de 2022

Escorpio, tu facilidad para desenvolverte en tu trabajo te traerá buenas noticias por parte de tus superiores. Se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos. Deja atrás lo negativo.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de mayo de 2022

Sagitario, no te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta. Mejora tu alimentación y no descuides tu salud. Sentirás ganas de proteger a la persona que tienes a tu lado de cualquier amenaza. Se prudente. Recibes la visita de un familiar, necesitará de una ayuda especial.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de mayo de 2022

Capricornio, tu mente estará lista para organizar lo que proyectas para el futuro, pero no descuides el presente y lo que vives ahora. Trabaja por estar estable en tus emociones e ir en la misma dirección que tu mente, sueños y deseos. No dudes buscar la forma de generar un ingreso adicional a tu trabajo. La sinceridad debe ser siempre lo primero.

Horóscopo hoy Acuario 9 de mayo de 2022

Acuario, la economía se verá afectada por un tema de salud que no tenías mapeado. Te verás involucrado en chismes, pero puedes encontrar la mejor forma de evitarlo. Traición en tu entorno. No tengas miedo de dar cada paso para seguir en búsqueda del camino que te lleve al éxito que deseas. Cree en tus capacidades de éxito.

Horóscopo hoy Piscis 9 de mayo de 2022

Piscis, atrévete a romper las ataduras que te mantienen ligado a situaciones que ya no generan beneficio alguno. Buscarás a tus amistades del pasado para pasar un buen momento. Vendrán a comunicarte ideas para un nuevo proyecto que puede ser beneficioso para ti y te traiga un gran bienestar en el futuro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

