Este jueves 13 de marzo, la reconocida vidente Carmen Briceño te revela lo que los astros tienen preparado para ti en su Horóscopo Diario, solo en Diario Correo.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, recibes por fin una buena noticia. Emprenderás un negocio, será pequeño, pero es el inicio de cosas buenas. Vivirás un momento religioso que te llenara el corazón de Fe y esperanza, veras los cambios en tu día a día para bien. Algo con un sueño que se hace realidad pronto. En la salud estarás bien. Te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en la vida hay amores que no puedes olvidar, por más que pase el tiempo. Estarás recordando a ese amor del pasado y veras la manera de buscarlo y hablarle. Emociones que no puedes controlar. Planificaras un viaje para más adelante, deberás esperar para hacerlo, pero te emocionara planearlo. En la salud estarás con malestares en el cuerpo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te conectas con personas de y te da buenas ideas. Maneja tus emociones, aleja la rabia y el resentimiento que no te trae nada bueno. Nuevas proyecciones te mantendrán ocupado. El poder de tu mente es único, piensa en grande y lo lograrás. No pierdas las oportunidades que se te están presentando. Hablas con alguien del extranjero muy querido y te motivará y te dará nuevas ideas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tendrás muchos obstáculos, pero los vencerás y lograras un nuevo empleo. Nuevas ideas nacerán de tu mente para poder ganar dinero, un negocio independiente es una buena idea, pero pronto encontrarás un trabajo más estable. Repite frases positivas y decretos como YO SI PUEDO, te ayudaran mucho.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te han ocurrido cosas inesperadas, no es fácil todo esto, pero dentro de todo lo estás haciendo bien, ahora valoras más cosas que antes. Haz cambiado y para bien. modificarás algo en tu rutina de vida para aprovechar el tiempo en cosas productivas. Te preparas para algo importante. Acuérdate el que hace bien le va bien. No permitas que maltraten a un familiar tuyo. Cuidado con decisiones apresuradas.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, evita las molestias y discusiones donde no tienes la razón. Deja que cada quien resuelva sus problemas. Llegará la prosperidad a tu vida cuando te centres más en tus objetivos. Entiende que los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. En algún momento te recuperarás financieramente. Aléjate de un sitio con muchas personas, no es seguro para ti.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, trata de controlar y reducir los gastos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. e deben un dinero y estarás viendo ese tema para poder solucionar tu situación actual. Es probable que te quedes sin empleo, debes buscar que hacer y no quedarte en la nada. Realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, debes ser más discreto en lo que haces. Esfuérzate más en lo laboral. Alcanza tus objetivos y que nadie te detenga. Debes de disfrutar los pequeños placeres de la vida. controla tus nervios haciendo actividades de distracción, como por ejemplo ver una película o algún juego de mesa con la familia. Veras otras formas de trabajo para obtener dinero y cumplir con tus necesidades.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, preocupación por gastos en la casa que te tienen preocupado. No te desanimes saldrás adelante. Te sientes atrapado en una situación familiar que no se ve la luz. Ten fe en lo que vas hacer y ponle ganas. Todo esto solo será solo un recuerdo ya verás que las cosas poco a poco se solucionarán. Fuerza. Dolencias pasajeras.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, nuevos proyectos por hacer te motivan a seguir adelante. Ten fe en lo que haces. Controla los miedos, atrae lo bueno y aleja esas ideas negativas que solo te traen atraso. No cometas los mismos errores del pasado. No pienses mucho y ponle ganas, sigue buscando y veras que pronto estarás trabajando. Pensaras en vender algo para poder compensar y solucionar los problemas financieros.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes creer más en lo que haces y en lo que quieres para que se materialice. Piensa en positivo todo el tiempo, aunque la duda te sorprenda. Eres ejemplar y protector. Te has esforzado siempre por mantener una buena imagen ante los demás. Es hora de recoger los frutos. Tendrás algunas variaciones y fluctuaciones económicas.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, alguien cerca de ti que te da muchas sorpresas y te llenara de alegría. La vida te devuelve algo que hiciste en el pasado. Deja que las cosas pasen. Olvida el pasado, no sigas enganchada a cosas que no te llevan a nada bueno. Has cometido muchos errores y deberás aprender de ellos. Aprende a soltar el pasado.