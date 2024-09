¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 14 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, alegría por proyecto que estaba estancado, ahora sí arrancará con fuerza. Se aclara algo en tu casa por pérdida. Un plan se retrasa para los próximos días, ten paciencia. Te regalan una mascota. No gastes dinero sin medir consecuencias. Tendrás más capacidad creativa. Molestias en la garganta, debes cuidarte.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, dile al universo que hoy tienes el deseo de hacer muchas cosas positivas y pon toda tu energía hasta lograrlo. Empleo en instituciones del gobierno o en el sector privado con buenos dividendos. La mejor protección es a través de los ángeles, pide: amor, paz, salud y felicidad, y ellos te lo concederán

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, una alianza apropiada para un negocio nuevo. Recibes un mensaje espiritual que te hará reflexionar. Cuida las manos y los pies. El amor toca a tu puerta, ve con calma y conózcanse bien. Nuevos amores que se concretan. Deseas información nueva acerca de un tema específico. Adquieres algo, pero te das cuenta que no vale su costo.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, llegas a acuerdos con la familia sobre la venta de un terreno o vivienda. Ve las fallas de tu vida, no las de los demás. Conversarás largamente con un ser amado. Es momento de tomar decisiones a nivel laboral, confía en tu intuición que todo saldrá muy bien. En la parte financiera comienza a ahorrar porque se vendrán gastos inesperados.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no escuches chismes, mantente al margen. Sé prudente con lo que dices a un recién conocido, puedes llevarte una sorpresa desagradable. Desapego, algo que te traía problemas ya no es problema. Arreglo de documentos personales o pagos. No hables tanto, escucha más. Atento con compras innecesarias, no malgastes tu dinero.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, un hombre recién conocido, te hace una propuesta interesante. Verás reaparecer a persona del pasado. Viajes de placer. Te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes, no estar seguro. Comenzarás a ver cambios en algo relacionado con tu trabajo. Cuida tu salud, no comas en la calle.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es necesario que pongas tus sentidos en todo lo relacionado con tu situación profesional y tu futuro. Aumento de ingresos por emprendimiento satisfactorio. Aseguras el amor. Mantén la esperanza que siempre habrá un camino por el que puedes ser feliz. Los astros se alinean para que el éxito te acompañe esta temporada.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te pedirán dinero y dirás que no. Vas a un sitio muy bonito que disfrutas. Toma medicamentos naturales, te harán bien. Cuidado con una cena y lo que comes. Tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. Te sentirás un poco triste esta semana, comparte más con tus amistades.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, palabra clave, la Fraternidad. Preocupación por hijos. Pedirás ayuda a hermana o amiga. Quieres descansar para potenciar tus energías. Suerte en sitio de mucha agua. Progreso para tu familia. Realiza estiramientos antes de entrenar, puede que te den calambres. Viaje que se sigue posponiendo, pronto se reactivará.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, los ángeles siempre están contigo, en todo momento ellos están allí para protegerte y ayudarte, no temas. Algo interno que detiene lo que quieres, resetéate. Algo con un colegio o grupo de docentes respecto a las clases a distancia. Surgirán compromisos que deberás atender. Pactos duraderos y aumento de la prosperidad.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, nuevas ilusiones que llegan y te dan fuerzas de seguir adelante. Tiempo de reanudar estudios. Concretas negociaciones con vehículo. Quieres decirle a esa persona que te gusta, pero no sabes cómo. Varios hombres te buscan para hablar contigo de un problema que debes resolver, ten cuidado porque pueden tener malas intenciones.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, se hace justicia en algo de carácter muy personal. Estarás hipersensible. Necesitas protegerte a través de la Fe. Te das cuenta de un error. Salida de viaje o de visita muy beneficiosa. Tu ángel de la guarda está contigo, llámalo. Logras concretar algunos negocios en los próximos días. Te buscan por problema en estacionamiento, mantén la calma.