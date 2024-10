¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 19 de octubre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, deberás hacer un cambio de fecha para realizar algo que deseas. Puertas abiertas a un nuevo empleo o proyectos. La familia de tu pareja y los conflictos que debes atender. Cuidado con lastimar a una mujer muy sensible. Disfruta lo que tienes y afirma lo que eres. Una rabia acumulada a punto de estallar.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, se acerca una profunda transformación. Ganancias inesperadas en el negocio o trabajo. Alguien cercano te oculta algo. Un amigo te ofrece un negocio. Llega algo esperado. Éxitos y triunfos cerca de ti, extiende tus brazos y recíbelos con amor y agradecimiento. Un ideal elevado te mueve a una realización.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, cambios en tu vida que te pondrán inquieto. Sufrirás un bajón en tus finanzas, es un ciclo que deberás mantenerte fuerte y resistir. Solicitas un préstamo que te aprueban. Sentirás la necesidad de proteger a alguien. Pagas unas deudas. Escuchas comentarios desfavorables de una persona cercana, te sentirás triste.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la bondad, la justicia y la belleza serán tus temas. No podrás llegar a tiempo a una entrevista por congestión en la vía, debes estar pendiente, ya que no será bueno. Algo con exámenes médicos que deberás resolver. Problemas conyugales por resolver, no lo pospongas. Amor y apego a tu casa y familia. Cena romántica.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, logras superar un obstáculo que no te deja avanzar en lo económico. Estarás sintiendo que vives en una guerra espiritual. Debes tener más Fe. Hecho curioso con música que te alegrará la tarde. Acercamiento positivo con una persona después de un alejamiento por malentendido. Necesidad de reconocimiento y aprecio.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, medita sobre tus asuntos personales y saca el mejor partido posible de estas reflexiones. Trabaja en secreto para lograr tus metas personales, manéjate con discreción y reserva. Ocúpate de tu salud física y mental. Conversación cariñosa con una persona. Estarás por estos tiempos más dispuesto al romanticismo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te das cuenta de que se tejen alrededor tuyo comentarios que podrían perjudicarte en tu área laboral. Estarás ansioso por una persona que esperas y demora en llegar. No te sientas que eres indispensable en el trabajo, ya que otro lo pueden hacer las cosas. Estarás en la búsqueda de la claridad. Cuídate de traiciones.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, buen inicio para este día que será especial. Te piden colaboración en tu trabajo para una obra o proyecto nuevo. No le puedes controlar la vida a otros, cada quien hace lo que mejor le parece. Disfruta tu felicidad. Debes drenar las emociones en tu oficina. Disfrutas de una compañía que te llenará de alegrías.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, deberás proyectarte y luchar por lo que quieres. Serás invitado a un lugar. En tu salud, debes hacer dieta. Experiencias nuevas en tu vida. No discutas con tu familia. Felicidad y armonía en todos los aspectos de tu vida, es buen momento para ser feliz. Éxito en estos cambios que se están presentando en tu vida.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, la vida te mostrará un enemigo que estaba oculto, lo podrás identificar. Inicias estudios y haces cambios en la rutina de tu vida. Utiliza y aprovecha tus encantos para lograr una meta. Amistad que te busca para pedirte ayuda. Se abrirá nuevas puertas y tendrás la oportunidad de avanzar a tu propio ritmo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no te encierres en situaciones que no puedes solucionar, suéltalo. Debes estar pendiente de una reunión donde no deberás faltar. Cuidado con alguien que se acerca por interés. La energía se enfocará en nuevos desafíos que requieren de mayor esfuerzo físico, trabajo y dedicación. Compra o arreglo de un teléfono.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, prosperidad momentánea, Debes saber ahorrar y administrar tus bienes. Identificas a los envidiosos. Esfuerzos físicos de momentos de gran tensión y trabajo. Es mejor prevenir que lamentar, se acercan personas con malas intenciones y engaños, evita discusiones. Llega la salida de algo que te tenía preocupado.