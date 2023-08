¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 12 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, tus tratos laborales resultarán satisfactorios, el cosmos te habilitará para alcanzar los objetivos más lejanos en tu actividad. No le temas a lo desconocido en lo laboral, por el contrario, hallarás que lo nuevo te aporta ilusiones con mucho trabajo para el futuro. Cuando las tormentas azotan, poco pueden hacerte en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, nada de lo que hagas en sentido económico prosperará como lo esperas. Deja este tipo de reclamos para otro momento. Importante beneficio en todo lo relacionado con ventas de inmuebles. Es conveniente escuchar propuestas de allegados. Nuevos acuerdos en el trabajo con respecto a tu contrato y salario.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, podrás controlar tu economía y poner más de ti para equilibrar tu presupuesto durante este periodo y consolidar gastos. Te aventuras hacia territorios desconocidos en lo que se refiere a negocios, asegúrate de estar bien preparado.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no especules con tu dinero. Si no, tu economía se verá afectada por un fuerte obstáculo de imperfecciones latentes. Las dificultades laborales te rondarán inevitablemente; evita involucrarte en problemas, ya que por ahora no los solucionarás. El estrés no te permite realizar tus obligaciones en tu casa o con algo que estás comprometido.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, oportuno momento en el que puedes buscar todo lo que incremente tu economía; desde ya, será todo muy provechoso. Trabaja con mayor asiduidad sobre ese proyecto que tanto te interesa, el destino te llevará por el camino correcto. Estarás más intenso que nunca por terminar un objetivo, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, emplea parte de tus ingresos donde te beneficies paulatinamente. Será un dinero bien invertido y con fines justos. Aunque te resulte difícil, anímate a plantear diferencias laborales con tus compañeros y superiores, tendrás el entendimiento deseado. Deberás saber afrontar las cosas para que no te ocasione mayor problema.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, en lo laboral y profesional debes defender tu punto de vista sin volverte necio, hazlo con aplomo y seguridad, sin dejar de tomar los buenos consejos y observaciones, súmalos a lo que ya tienes. Ten presente que los excesos todos son contraproducentes. También en los gastos sé paciente ante cambios.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la competencia y las envidias cruzadas enrarecerán la relación en tu trabajo, antes que nada, procede con mucha prudencia. Si entre planes personales está el de hacer un viaje, no dejes ahora de recorrer agencias, será una buena inversión. Sabes bien de lo que eres capaz de realizar, eres exigente contigo mismo y también con las personas que quieres.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, contarás con apoyo celestial para triunfar en lo que inicies y aumentarás así tu poder adquisitivo notablemente. Comprueba el estado de tus deudas y procura ya acordar un plan de pago para poder cancelarlas inmediatamente. Eres fuerte y lo sabes, lucha sin descanso. Cautela con tus críticas en tu trabajo, no todos opinan igual que tú.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, progresarás económicamente si te dedicas con esfuerzo al tema, surgirán opciones que impulsarán tu progreso. Abandona los prejuicios y asume una posición de firmeza y constancia, lograrás grandes cambios en tu vida. Éxito en planes de gran alcance. Te acusarán de que eres una persona creída, no hagas caso a comentarios negativos.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, intenta disfrutar el entorno doméstico sin complicarte; hoy no es el mejor día para resolver cosas en él ni volcar allí iniciativas o cambios. Tentadores acontecimientos sobre el amor tendrán el romanticismo a flor de piel. Todo será verdaderamente cálido. Recibes una llamada telefónica y solucionas algo que te preocupaba.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, es muy buen día para contactos, para amistades, aunque siendo selectivo con ellas, para viajes cortos y movilidad. Improvisé salidas junto a tu enamorado, ya que estos períodos se prestan para hacer una dedicación al amor. Concreta una fecha para reunirte con la familia para tratar diversos temas. Recuperas un dinero invertido.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

