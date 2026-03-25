El espectáculo internacional Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire llegará por primera vez al Perú en 2026 con una puesta en escena que combinará acrobacias, efectos especiales e iluminación de alto impacto. El evento se realizará en el Estadio San Marcos, en Lima, y promete convertirse en uno de los principales espectáculos familiares del año.

El show, dirigido a públicos de todas las edades, incluirá presentaciones de camiones gigantes y rutinas de alto nivel que buscan recrear la experiencia global que ha recorrido distintos países.

Fechas confirmadas en Lima

Los organizadores informaron que el espectáculo se realizará en dos fechas consecutivas:

Sábado 13 de junio de 2026 – 18:00 horas

Domingo 14 de junio de 2026 – 18:00 horas

Lugar: Estadio San Marcos, Lima

El espectáculo incluirá efectos pirotécnicos mejorados, iluminación especial y acrobacias con vehículos de gran tamaño diseñadas para generar una experiencia visual y sonora de alto impacto.

Camiones icónicos y nuevo debut

Durante el show, el público podrá ver en acción algunos de los camiones más reconocidos de la franquicia, entre ellos:

Mega Wrex™

Tiger Shark™

Gunkster™

Bone Shaker™

Bigfoot®

Skelesaurus™

Además, se anunció el debut de Rhinomite™, un nuevo vehículo con temática de rinoceronte que forma parte de la temporada Glow-N-Fire.

El espectáculo también contará con la participación de un robot transformador y un equipo de motocross freestyle que realizará saltos y maniobras acrobáticas frente al público.

Venta de entradas y preventa

La venta de entradas se realizará a través de una ticketera que será confirmada próximamente, además de módulos autorizados.

El cronograma de venta será el siguiente:

Preventa exclusiva: desde el martes 24 de marzo al mediodía , durante 72 horas o hasta agotar stock.

desde el , durante 72 horas o hasta agotar stock. Beneficio: 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito del BCP .

15% de descuento con tarjetas de crédito y débito del . Venta general: desde el viernes 27 de marzo al mediodía.

Los organizadores señalaron que el descuento será aplicable únicamente al valor del ticket y no incluirá cargos por servicio.

Condiciones de ingreso al evento

Entre las condiciones informadas para el ingreso al espectáculo se encuentran:

Máximo 10 entradas por transacción

Toda persona debe contar con entrada , incluidos niños

, incluidos niños Los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable

deberán asistir acompañados por un adulto responsable Los descuentos no son acumulables

El evento será producido por Vortex Entertainment Group, Horizon y Ministerio de Sonido, empresas dedicadas a la organización de espectáculos internacionales.