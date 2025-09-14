Ibai Llanos anunció que visitará el Perú para entregar personalmente una “sartén dorada” como trofeo al pan con chicharrón, elegido como el mejor desayuno del mundo en el torneo virtual Mundial de los Desayunos.

Con más de 12,8 millones de votos, el tradicional desayuno peruano se impuso en la gran final frente a la arepa reina pepiada de Venezuela, generando una ola de entusiasmo en redes sociales. El streamer español confirmó que hará la entrega del simbólico premio en suelo peruano, en reconocimiento al abrumador apoyo recibido por la propuesta nacional.

El creador de contenido se dirigió a sus seguidores peruanos a través de un reciente video en redes sociales, destacando el fenómeno viral que marcó las últimas semanas.

“Bueno, como saben, Perú ganó el Mundial de Desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era este: una sartén de oro. Esta sartén dorada. Esta sartén de cutre. Sí, pero ha quedado guapo, ósea, al final yo creo que al final tiene el valor de todo lo que ha pasado durante todo este mes y el valor de todos los que han participado en el Mundial”, sostuvo Ibai mientras enseñaba el premio.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, finalizó.

Pan con chicharrón se corona campeón del Mundial de Desayunos

El pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del Mundial de Desayunos, la iniciativa creada por el streamer español Ibai Llanos. En la gran final, el popular platillo peruano venció a la arepa de Venezuela en una reñida votación.

El torneo comenzó el 18 de agosto con 16 países y sus desayunos típicos en competencia. A lo largo de las semanas, los usuarios votaron en cada ronda a través de las cuentas oficiales de Ibai en TikTok, Instagram y YouTube.

Con este resultado, el pan con chicharrón se convierte en el gran campeón del certamen virtual, uniendo a los peruanos en redes sociales y celebrando uno de los sabores más representativos de su gastronomía.