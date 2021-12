El congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló que no confía en las vacunas contra el COVID-19 y que consume ivermectina cada 15 días para prevenir contraer la enfermedad. Remarcó también que se trata un virus creado por el hombre para “controlar la libertad” de las personas.

“Yo no confío tanto en las vacunas, yo tomo ivermectina cada 15 días y creo que eso me protege más. Me vacuné porque es obligatorio, si no me vacunaba no me dejaban entrar a ningún lado”, dijo a la prensa.

“Sigo pensando que es un virus creado por el hombre para forzar que en el mediano plazo haya controles de este tipo para controlar la libertad. ¿Qué viene después?”, agregó.

Es preciso señalar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado en varias oportunidades que las vacunas son la mejor herramienta para prevenir el contagio y los casos graves de COVID-19.

Vacuna es obligatoria para entrar al Congreso

La Mesa Directiva del Congreso, encabezada por María del Carmen Alva (Acción Popular), dispuso ayer que el ingreso a las instalaciones del Palacio Legislativo será solo para las personas que cuenten con “al menos” dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Este martes 21 de diciembre se tiene programado desarrollar una sesión plenaria en la que se discutirá y votará la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En ese sentido, los legisladores no vacunados solo podrán participar de manera virtual.

La medida se da luego del caso positivo de la parlamentaria Sigrid Bazán (Juntos por el Perú). Además, según informó el diario El Comercio, hay seis congresistas que, hasta el momento, no se han inoculado contra el COVID-19.