“¿Nos casamos? Sí, mi amor” dejó las salas de los cines para trepar al puesto número 3 en el ranking de las películas más vistas en Netflix. Este filme es producida y protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Además, cuenta con la participación de diversos talentos de la industria peruana.

“En un día logramos entrar al TOP 10, estamos muy emocionados y con mucha expectativa de que en estos días podamos escalar puestos y llegar al número 1″, contó Yiddá para El Comercio.

Julián Zucchi y Yiddá se “indignaron” por no ser incluidos en la terna de “pareja de portada”

Los actores Julián Zucchiy Yiddá Eslava se presentaron en la reciente edición del programa “En boca de todos” y expresaron su clara indignación por no ser incluidos en la terna de “pareja de portada”, donde sí figuran parejas como Angie Arizaga y Jota Benz o Patricio Parodi y Luciana Fuster.

“Eso pasa por no tener escándalos. No nos saben valorar, te he aguantado tanto y nadie valora eso”, expresó Yiddá en pleno programa en vivo.

“Nadie valora el tiempo que tenemos juntos... Estamos indignados porque yo trato de mantener mi cuerpo fitness y tengo todos los abdominales”, añadió el actor argentino.

Zucchi y Eslava dieron un discurso y explicaron las razones para ser incluidos en la terna de “pareja de portada” de “En boca de todos”, pero todo fue a manera de broma. Aunque al inicio expresaron su “indignación” con la producción del espacio televisivo.

Julian Zucchi y su escena donde se muestra desnudo en “¿Nos casamos? Sí, mi amor”

Una escena que ha llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales, es la parte donde Julian Zucchi realiza un desnudo. Cabe mencionar que al exchico reality muestra su cuerpo tapando su zona íntimas con una piña.

En conversaciones con Correo, Yiddá reveló que Julián no se opuso a al desnudo. “Al estar en el guion, lo leyó no dijo nada jajaja ya está”, expresó la exchica reality.

Cabe mencionar que aún no se define si habrá una tercera película de “Sí, mi amor”, pues la pareja invirtió todo lo ganado de la primera producción para lanzar la segunda.

“Una tercera película, depende mucho si recuperamos el dinero de esta, ya que invertimos todo de la 1 para mejorar muchos de los puntos que queríamos”, contó.