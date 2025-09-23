El reconocido director Paul Feig, célebre por la exitosa comedia Damas en guerra (2011), cambia radicalmente de registro y se adentra en el suspenso con La empleada (The Housemaid), un thriller psicológico cuyo primer tráiler ya fue lanzado y que promete ser uno de los estrenos más comentados de 2026.

👉 Tráiler oficial: Míralo aquí

Una trama inquietante

Basada en el fenómeno editorial escrito por Freida McFadden, la historia sigue a una joven que, buscando empezar de nuevo, acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Lo que inicia como la oportunidad perfecta se convierte en un laberinto de secretos, engaños y obsesiones, donde la línea entre la cordura y la locura se difumina peligrosamente.

Con un tono oscuro y giros inesperados, la cinta se suma a la tradición de thrillers como Perdida y Parásitos, llevando al espectador a preguntarse hasta dónde puede llegar el poder del engaño.

Un elenco de lujo

La película está protagonizada por:

Sydney Sweeney , estrella de Euphoria y Anyone But You .

, estrella de y . Amanda Seyfried , ganadora del Óscar por Mank .

, ganadora del Óscar por . Brandon Sklenar, conocido por 1923.

El reparto y la dirección de Feig hacen de esta producción uno de los estrenos más anticipados de la temporada.

Del éxito literario a la pantalla grande

La novela The Housemaid se convirtió en un best seller internacional, con millones de lectores en todo el mundo. Su salto al cine promete mantener la tensión que atrapó en el papel, ahora reforzada con imágenes intensas y un tono cinematográfico cargado de misterio.

