La esperada película “La hermanastra fea” (The Ugly Stepsister), dirigida por Emilie Blichfeldt, ya se encuentra en todos los cines del país desde el 9 de octubre, prometiendo una mezcla irreverente de comedia y terror inspirada en el célebre cuento de La Cenicienta.

La historia presenta una versión atrevida e inesperada del clásico cuento, narrada desde la perspectiva de Elvira, la hermanastra de Cenicienta, quien busca desesperadamente atraer la atención del príncipe en un reino donde la belleza se ha convertido en un negocio mortal.

El elenco está conformado por Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess, Ane Dahl Torp y Flo Fagerli, quienes encarnan a los emblemáticos personajes de este relato reinventado que combina humor negro, sangre y crítica social.

“La hermanastra fea” ofrece una mirada provocadora a los estándares de belleza y al poder de la apariencia, con una dosis de ironía y horror que la convierten en una experiencia cinematográfica única.

La película, distribuida por BF Distribution, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y se proyecta en formato 2D, tanto doblada como subtitulada.

Ficha técnica:

Título original: The Ugly Stepsister

Título local: La hermanastra fea

Directora: Emilie Blichfeldt

Emilie Blichfeldt Reparto: Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli

Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli Género: Comedia, Terror

Comedia, Terror Duración: 1h 50m

1h 50m Formatos: 2D (doblada y subtitulada)

2D (doblada y subtitulada) Año: 2025

2025 Estreno en Perú: 9 de octubre

9 de octubre Distribuye: BF Distribution

🎥 Tráiler oficial: Míralo aquí