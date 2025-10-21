La hora de la desaparición se ha convertido en una de las películas de terror más comentadas del año. Dirigida por Zach Cregger, creador del aclamado filme Bárbaro, la historia combina suspenso, horror psicológico y drama social para construir un relato inquietante sobre la pérdida y el miedo colectivo.

La trama sigue la misteriosa desaparición simultánea de 17 niños de una misma clase, todos alumnos de la maestra Gandy (interpretada por Julia Garner). Una noche cualquiera, exactamente a las 2:17 de la madrugada, los niños despiertan en sus casas y huyen sin razón aparente, dejando atrás solo al joven Alex (Cary Christopher). La ciudad entera se sumerge entonces en una búsqueda desesperada por respuestas mientras enfrenta el vacío que deja la ausencia.

Cregger, conocido por su estilo visual y narrativo que rompe con los clichés del género, vuelve a demostrar su dominio del terror contemporáneo. La hora de la desaparición destaca por su atmósfera opresiva, su fotografía minimalista y un guion que mezcla lo sobrenatural con lo emocional.

La cinta llega ahora al público a través de la iniciativa “Del Cine a HBO Max”, que lleva los principales estrenos cinematográficos a las plataformas digitales. Su estreno en streaming está programado para el 24 de octubre, consolidando la película como una de las grandes sensaciones del cine de 2025 tanto para críticos como para fanáticos del género.

“Queríamos explorar cómo el miedo colectivo puede nacer de lo cotidiano, de la sensación de perder lo que más amamos”, explicó Cregger en una reciente entrevista.