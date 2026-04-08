La icónica historieta Mafalda, creada por el reconocido humorista gráfico argentino Quino, será adaptada como serie animada original de Netflix con estreno previsto para 2027.

El proyecto estará a cargo del director ganador del Óscar Juan José Campanella, quien asumirá los roles de director, guionista y showrunner de la producción.

La serie será desarrollada en colaboración con el estudio Mundoloco CGI, responsable de la animación.

Equipo creativo reúne a reconocidos guionistas

La adaptación contará con un equipo creativo integrado por diversos profesionales del sector audiovisual.

Entre ellos figuran:

Gastón Gorali , co-guionista y productor general

, co-guionista y productor general Sergio Fernández , director de producción

, director de producción Esteban Seimandi , guionista

, guionista Cecilia Monti , guionista

, guionista Marcela Guerty , guionista

, guionista Juan José Campanella, guionista y showrunner

Este equipo trabajará en la reinterpretación audiovisual de uno de los personajes más representativos del humor gráfico latinoamericano.

Mafalda: un ícono cultural latinoamericano

La historieta Mafalda, creada por Quino en la década de 1960, se convirtió en un referente cultural por su mirada crítica sobre la sociedad, la política y la vida cotidiana.

El personaje principal, una niña curiosa y reflexiva, ganó reconocimiento internacional por sus comentarios sobre temas como:

La paz mundial

La política internacional

La familia

La educación

Los derechos humanos

La obra fue traducida a múltiples idiomas y continúa siendo leída por generaciones en América Latina y otras regiones del mundo.

Producción forma parte del catálogo global de Netflix

La serie animada será parte del catálogo original de Netflix, plataforma que ofrece contenidos en distintos formatos, incluyendo series, películas, documentales y programación en vivo.

El anuncio confirma la intención de la plataforma de apostar por contenidos basados en personajes icónicos y con alto reconocimiento cultural.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el número de episodios ni la fecha exacta de estreno dentro del año 2027.