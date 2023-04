La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió al cambio físico de Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, quien compartió un video a través de sus redes sociales recientemente.

Este viernes 14 de abril, la presentadora de espectáculos se mostró sorprendida con la musculatura del americano.

“No solo luce músculos enormes, antes era bien flacucho, parece ‘guerrerito’... ¿no lo estará entrenando Jossmery Toledo o Sebastián Lizarzaburu?”, bromeó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ resaltó el notable cambio que tuvo Vito en su cabello. “Otra cosa que nos ha asombrado es el pelo de Mark, se acuerdan que siempre estaba con gorro para ocultar la calvicie que ya se le notaba. Bueno, miren el pelo que luce ahora”, señaló.

Magaly Medina responde a Janet por decir que ‘Maricucha’ le supera en rating: “Nadie me gana”

La presentadora mencionó que el capítulo con la escena del beso entre los personajes interpretados por Ethel Pozo y Christian Domínguez no había tenido mucho alcance. Además, aclaró que lidera el horario en sintonía.

“Lograron tener 22 puntos, no como otros capítulos que esa novela ha logrado 27, 28 puntos, que no se alucina la gran súper estrella. Eso es lo que yo hago en el A, B, ahí si les doy de alma a las telenovelas. Porque hay algunos graciositos que andan diciendo que Magaly es la segunda, sí, la segunda en toda la programación del horario estelar después de la telenovelas, pero nadie me gana en el A, B, nadie. No me gana ni ‘Al Fondo Hay Sitio’ ni ‘Maricucha’ y eso es muy importante”, expresó la periodista.

