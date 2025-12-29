El regreso de Malcolm el de en medio marca una nueva etapa para una de las familias más caóticas de la televisión. Frankie Muniz retomará el papel protagónico en la miniserie Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+.

La producción, compuesta por cuatro episodios, funciona como secuela directa de la séptima y última temporada de la serie original, emitida entre 2000 y 2006.

“Malcolm in the Middle” revela su primer adelanto y confirma su fecha de estreno. (Foto: Disney)

La historia: un reencuentro familiar explosivo

La trama gira en torno al 40.º aniversario de bodas de Hal y Lois, evento que obliga a Malcolm a regresar a casa tras años de distancia. El protagonista vuelve acompañado de su hija Leah, luego de la insistencia de sus padres para que participe en la celebración.

Según la sinopsis oficial, el reencuentro desata una serie de situaciones disparatadas, manteniendo intacto el humor irreverente y caótico que convirtió a la serie en un referente de la comedia familiar.

En el primer adelanto difundido esta semana, Malcolm ironiza sobre su vida adulta:

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia”.

El elenco original se reúne

La miniserie contará con el regreso del elenco principal:

Bryan Cranston como Hal

como Hal Jane Kaczmarek como Lois

como Lois Christopher Masterson como Francis

como Francis Justin Berfield como Reese

como Reese Emy Coligado como Piama

Entre las incorporaciones destacan Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el menor de los hermanos; Kiana Madeira como Tristan, pareja del protagonista; y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, personaje que en la serie original fue interpretado por Erik Per Sullivan, quien se mantuvo alejado de la actuación.

Frankie Muniz: “Fue como si no hubiera pasado el tiempo”

En declaraciones a la revista People, Muniz aseguró que el rodaje fue “probablemente uno de los mejores momentos” de su carrera.

El actor reconoció que regresar al personaje le generaba dudas, pero la experiencia fue natural:

“Fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos retomamos nuestros personajes desde la primera lectura de mesa”.

Asimismo, confesó que esta producción lo reconcilió con su vocación actoral tras años fuera de los sets.

Dónde ver la serie

La miniserie estará disponible en Hulu (Estados Unidos) y en Disney+ para América Latina e internacional, plataforma que también alberga las siete temporadas originales, compuestas por 151 episodios.