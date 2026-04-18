Lima vivió una mañana inspirada en Michael Jackson con una presentación especial en el cruce de Javier Prado con Rivera Navarrete, uno de los puntos más transitados de la capital.

La actividad se realizó como previa al estreno de MICHAEL en salas de cine.

Durante la jornada, 30 bailarines profesionales junto al club oficial de fans ofrecieron una coreografía basada en el legado del artista, sorprendiendo a peatones y conductores que pasaban por la zona.

La acción formó parte de la campaña de lanzamiento de la película, con el objetivo de acercar la producción a los seguidores del cantante y al público en general antes de su llegada a cartelera.

La cinta se estrenará a nivel nacional este jueves 23 de abril. También tendrá funciones especiales el martes 21 y preestreno en cines seleccionados el miércoles 22. Estará disponible en formatos como IMAX, Xtreme, 4DX, pantallas XD y butacas DBox, en versiones subtitulada y doblada al español.