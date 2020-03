Milagros en la celda 7 se ha convertido en una de las películas más vistas de Netflix. La producción turca ha logrado colocarse en el primer lugar del top 10 de las más vistas durante esta época de aislamiento social. La cinta ha dejado atónitos a todos sus espectadores de diferentes países por la conmovedora historia de un padre y su hija en una cárcel, a la vez que los acompaña en su aventura por reencontrarse y vivir una vida felices juntos.

El filme es una nueva adaptación de “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la celda 7”, una película coreana dirigida por Lee Hwan-kyung y estrenada con tal éxito en 2013 que inspiró algunos remakes como la india “Pushpaka Vimana” (2017) y la filipina “Miracle in the Cell No. 7”, lanzada el mismo año que la versión turca que llegó con el mismo título a Netflix.

La película de origen coreano tuvo un gran éxito de taquilla y millones de espectadores también lloraron con esta producción que fue doblemente emotiva.

¿CÓMO ES LA VERSIÓN ORIGINAL DE ‘MILAGRO EN LA CELDA 7’?

La versión original de Milagro en la celda 7 es la película asiática protagonizada por Ryu Seung-ryong, Kal So-won y la popular actriz Park Shin-hye.

Con una trama similar a la de la cinta de Netflix, A gift from room 7, como también es conocida en el mercado internacional, se posicionó como una de las favoritas en Corea, Japón y China en su época de estreno. En la actualidad es considerada como la película más completa y famosa de Shin-hye.

Con un toque de comedia, pero con escenas dramáticas y que conducen al espectador a todo tipo de emociones, la cinta logró en el 2013 recaudar 4.6 millones de wones, el equivalente a más de 30 millones de dólares, solo en sus primeras dos semanas de estreno, gracias a la popularidad que obtuvo en las redes sociales coreanas.

¿QUÉ RECONOCIMIENTOS LOGRÓ LA CINTA COREANA?

2013 Korean Association of Film Critics Awards: Mejor Actriz de Reparto- Park Shin Hye

2013 (34rd) Blue Dragon Film Awards: Premio Elección de la audiencia a la Película Mas Popular

2013 (50th) Daejong Film Awards: Mejor Actor - Ryu Seung Ryong

2013 (50th) Daejong Film Awards: Mejor Guionista - Lee Hwan Kyung

2013 (50th) Daejong Film Awards: Premio Especial del Jurado - Kal So Won

Dramas coreanos de Park Shin Hye

Stairway to Heaven (SBS, 2003)

Goong S (MBC, 2007)

You're Beautiful (SBS, 2009)

Flower Boy Next Door (TVN, 2013)

Pinocchio (SBS, 2014-2015)

Memories of the Alhambra (tvN, 2018)

Temperature of Love (SBS, 2017) cameo

Doctors (SBS, 2016)

Milagros en la celda 7 es una película de origen coreano y se estrenó en 2013 (Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Milagro en la celda 7", la nueva película de Netflix que está dando mucho de qué hablar