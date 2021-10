Siempre se escucha decir que los gatos que han sido castrados son más agresivos, pero esta afirmación es cierta o solo es solo un mito. Los especialistas aseguran que la s hormonas juegan un rol fundamental , pero debes saber que la esterilización y la castración son procesos diferentes para los felinos.

Según la revista “Hola”, el riesgo de que la personalidad del gato cambie tras estos procesos no es alto, pero si les produce molestias y cambios hormonales.

Cabe precisar que la esterilización de gatos y gatas consiste en la obstrucción de sus conductos, los que transportan a los óvulos y a los espermatozoides. En los humanos, equivaldrían a la ligadura de trompas o la vasectomía,

Si bien ese procedimiento es reversible, lo contrario ocurre con la castración, pues implica eliminar de forma completa las gónadas del animal. Tras ello, el felino puede sentir dolor mientras se recupera y cierto estrés en medio de la cicatrización en la herida, en caso de las hembras.

Así, su agresividad no es una demostración de disconformidad, sino molestia asociada a que su cuerpo experimente una serie de modificaciones hormonales. Y sabido es que los instintos sexuales son para ellos una de las capas importantes en sus ciclos.

(Foto: Referencial / Pixabay)

Su cuerpo está preparado para compensar esta carencia de hormonas y regular su comportamiento de forma equilibrada. Otros gatos puede cambiar porque su olor no es el mismo y reaccionar como si no le conocieran o no le quisieran como parte del grupo al “olfatearlo” y desencadenar situaciones de estrés.

¿Qué hacer?

Si tú mantienes la calma y no te estresas, tu gato heredará menos intranquilidad. Es normal que si tu gato antes se comportaba de forma cariñosa y ahora deja de serlo tu relación con él se modifique, pero lo importante es que tengas en cuenta que se trata de una situación temporal.

El veterinario podrá recetar al gato calmantes o difusores de olor que ayudarán a que se sienta más tranquilo.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Boji: El perro ‘influencer’ que causa sensación en Turquía

Boji, el perro más famoso de Estambul, se ha ganado los corazones de muchos fans alrededor del mundo.