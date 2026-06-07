La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo la puesta a cero de sus servidores como parte de las acciones previas al procesamiento de actas de la segunda elección presidencial. Este procedimiento se realizó durante la tarde con la finalidad de preparar el sistema que recibirá la información proveniente de los locales de votación.

La actividad contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones y del Reniec. Además, estuvieron presentes personeros de las organizaciones políticas en competencia y observadores electorales internacionales.

#ENVIVO 🔴 | Desde nuestra sede central, realizamos la puesta a cero en los servidores de la ONPE para la Segunda Elección Presidencial 2026. #SEP2026



Mira la transmisión aquí ⤵️ https://t.co/eMPQOXXXTg — ONPE (@ONPE_oficial) June 7, 2026





¿Cómo funciona la puesta a cero?

La puesta a cero consiste en eliminar cualquier registro previo almacenado en la base de datos institucional. Este paso permite que el sistema quede habilitado para recibir únicamente la información generada durante la jornada electoral.

Desde la entidad se explicó que esta medida forma parte de los protocolos técnicos establecidos para el procesamiento de resultados. La finalidad es asegurar que no existan datos residuales que interfieran en el conteo.

El registro y procesamiento de actas se realizará en 126 centros de cómputo distribuidos en todo el país. Estas sedes corresponden a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales encargadas de recibir la documentación electoral.

Cada centro recibirá las actas físicas trasladadas desde los locales de votación. Posteriormente, la información será digitalizada y preparada para su envío al sistema central.

El envío de los resultados se efectuará a través de una red privada destinada a resguardar la información. Este mecanismo busca garantizar la seguridad durante la transmisión de datos hacia los servidores principales.

Una vez procesadas, las actas serán remitidas a la sede central para su consolidación. Luego de este paso, los resultados serán publicados a través de los canales oficiales de la institución.

Etapas de verificación

Desde el área técnica se detalló el procedimiento que se aplicará en cada centro de cómputo. Este proceso incluye varias etapas destinadas a validar la información antes de su registro final.

“El procesamiento que vamos a realizar en cada uno de los 126 centros de cómputo de las ODPE se inicia con la recepción de las actas, luego se procede a su digitalización y control de calidad automatizado. Luego se realiza una segunda digitación para hacer una comparación y si hay diferencia se procede a una tercera verificación”, indicaron.

Estas acciones forman parte del conjunto de medidas implementadas antes del inicio del procesamiento oficial. El objetivo es garantizar que el sistema opere de manera uniforme en todas las sedes.