La película Muerte en invierno (The Dead of Winter) se estrena este 26 de febrero en las salas de cine del país.

Dirigida por Brian Kirk, la cinta combina thriller psicológico y acción en un escenario marcado por el frío extremo y el aislamiento.

Elenco internacional

El reparto está encabezado por Emma Thompson, junto a Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise y Brian F. O’Byrne.

La historia sigue a una viuda reservada que, en medio de una intensa tormenta de nieve en Minnesota, descubre a una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña aislada.

Sin señal telefónica y enfrentando condiciones climáticas extremas, la protagonista se convierte en la única esperanza de supervivencia para la joven.

Supervivencia y tensión psicológica

Atrapadas por el invierno y el peligro inminente, ambas deberán enfrentar tanto a sus captores como a la implacable naturaleza.

La producción apuesta por una atmósfera cerrada y asfixiante que explora los límites del coraje humano bajo presión.

Ficha técnica