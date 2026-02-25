La película Muerte en invierno (The Dead of Winter) se estrena este 26 de febrero en las salas de cine del país.
Dirigida por Brian Kirk, la cinta combina thriller psicológico y acción en un escenario marcado por el frío extremo y el aislamiento.
Elenco internacional
El reparto está encabezado por Emma Thompson, junto a Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise y Brian F. O’Byrne.
La historia sigue a una viuda reservada que, en medio de una intensa tormenta de nieve en Minnesota, descubre a una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña aislada.
Sin señal telefónica y enfrentando condiciones climáticas extremas, la protagonista se convierte en la única esperanza de supervivencia para la joven.
Supervivencia y tensión psicológica
Atrapadas por el invierno y el peligro inminente, ambas deberán enfrentar tanto a sus captores como a la implacable naturaleza.
La producción apuesta por una atmósfera cerrada y asfixiante que explora los límites del coraje humano bajo presión.
Ficha técnica
- 🎬 Título local: Muerte en invierno
- 🎬 Título original: The Dead of Winter
- 🎥 Director: Brian Kirk
- 🎭 Reparto: Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise, Brian F. O’Byrne
- 🎞 Género: Thriller, suspenso, acción
- ⏱ Duración: 1h 37m
- 🎟 Formatos: 2D, doblada y subtitulada
- 📽 Distribuye: BF Distribution
- 📅 Estreno: 26 de febrero