El nuevo filme de suspenso psicológico ambientado en una tormenta de nieve en Minnesota promete tensión extrema y una historia de supervivencia.

La película Muerte en invierno (The Dead of Winter) se estrena este 26 de febrero en las salas de cine del país.

Dirigida por Brian Kirk, la cinta combina thriller psicológico y acción en un escenario marcado por el frío extremo y el aislamiento.

Elenco internacional

El reparto está encabezado por Emma Thompson, junto a Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise y Brian F. O’Byrne.

La historia sigue a una viuda reservada que, en medio de una intensa tormenta de nieve en Minnesota, descubre a una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña aislada.

Sin señal telefónica y enfrentando condiciones climáticas extremas, la protagonista se convierte en la única esperanza de supervivencia para la joven.

Supervivencia y tensión psicológica

Atrapadas por el invierno y el peligro inminente, ambas deberán enfrentar tanto a sus captores como a la implacable naturaleza.

La producción apuesta por una atmósfera cerrada y asfixiante que explora los límites del coraje humano bajo presión.

Ficha técnica

  • 🎬 Título local: Muerte en invierno
  • 🎬 Título original: The Dead of Winter
  • 🎥 Director: Brian Kirk
  • 🎭 Reparto: Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise, Brian F. O’Byrne
  • 🎞 Género: Thriller, suspenso, acción
  • Duración: 1h 37m
  • 🎟 Formatos: 2D, doblada y subtitulada
  • 📽 Distribuye: BF Distribution
  • 📅 Estreno: 26 de febrero

