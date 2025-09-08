El popular streamer español Ibai Llanos anunció el inicio de las votaciones para la etapa final de su Mundial de desayunos, una iniciativa que lanzó el pasado 18 de agosto a través de sus redes sociales.

El certamen gastronómico ha despertado un gran interés en diferentes países, pero especialmente en el Perú, que continúa en competencia con dos de sus desayunos más representativos: el pan con chicharrón y los tamales. Ambos se mantienen en carrera dentro de la semifinal, donde deberán enfrentarse a la arepa de Venezuela, otro de los favoritos del público.

La dinámica del torneo comenzó con la participación de 16 países, cada uno presentando platillos tradicionales para el desayuno. Poco a poco, mediante rondas de votación, se fueron definiendo los clasificados hasta llegar a esta última fase.

Sobre cómo apoyar a los candidatos peruanos, Ibai Llanos informó que las votaciones de la final del Mundial de desayunos ya están abiertas, y que la elección del público será determinante para conocer qué propuestas alcanzarán la gran final.

Los usuarios que deseen sumarse a la campaña pueden hacerlo de manera sencilla, ingresando a las cuentas oficiales de Ibai en TikTok, Instagram y YouTube, donde se han habilitado encuestas específicas para esta competencia.

El proceso es accesible y directo: basta con seguir los enlaces publicados en dichas plataformas y seleccionar la opción de Perú. De esta forma, los seguidores podrán respaldar a los platillos nacionales en este certamen virtual, que combina entretenimiento y cultura culinaria.

Vota por el pan con chicharrón en TikTok

PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

Vota por el pan con chicharrón en Instagram

Vota por el pan con chicharrón en Youtube