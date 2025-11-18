El sábado 21 de diciembre, el Anfiteatro del Parque de la Exposición será sede de “Navidad a Todo Ritmo”, un festival de gran formato que reunirá a artistas infantiles y familiares de México, Argentina y Perú. El evento busca recuperar el espíritu de unión de las fiestas mediante música, danza y una puesta en escena protagonizada por más de 30 artistas.

El festival se presenta como un espacio pensado para varias generaciones, con espectáculos diseñados para públicos de todas las edades.

Topa llega a Perú con un show navideño exclusivo

Entre los artistas internacionales, destaca la participación de Topa, quien por primera vez presentará en el país un espectáculo navideño inspirado en el montaje que ofreció años atrás en Disney. Su propuesta incorpora música, narrativa escénica y elementos visuales orientados al público infantil de la región.

Participación de artistas peruanos y propuestas familiares

El cartel también incluye a Maricarmen Marín, HK3 (Hermanas Kardenas) y Chikitoonz, quienes presentarán números centrados en mensajes de ilusión, amor y celebración de la temporada navideña. Cada presentación ha sido desarrollada con componentes sensoriales que combinan color, coreografía y tecnología escénica.

Un encuentro para diversas generaciones

Los organizadores señalan que el objetivo del festival es crear un espacio que promueva la convivencia familiar a través de la música.“Queremos que las familias vivan la música como un lenguaje universal que une corazones, sin importar la edad”, indicaron.

Funciones, lugar y entradas

Fecha: sábado 21 de diciembre

sábado 21 de diciembre Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Anfiteatro del Parque de la Exposición Entradas: disponibles en www.ticketmaster.pe

El festival forma parte de la agenda cultural de diciembre y se presenta como una alternativa para quienes buscan actividades familiares durante la temporada navideña.

