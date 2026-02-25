La película Nuremberg: El Juicio del Siglo llegará a los cines este 26 de febrero con una propuesta centrada en uno de los procesos judiciales más trascendentales del siglo XX: los Juicios de Núremberg.

Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cinta aborda el periodo en que la comunidad internacional buscaba justicia tras revelarse los crímenes del Holocausto.

La mente detrás de los jerarcas nazis

La historia sigue al teniente coronel Douglas Kelley, psiquiatra del ejército estadounidense interpretado por Rami Malek, quien recibe la misión de evaluar el estado mental de altos funcionarios nazis capturados.

Entre ellos se encuentra Hermann Göring, ex mariscal del Reich y colaborador cercano de Adolf Hitler, personaje encarnado por Russell Crowe.

A través de interrogatorios y confrontaciones psicológicas, la película explora las motivaciones, discursos y dilemas morales en torno a la responsabilidad individual frente a crímenes masivos.

El equipo detrás del filme

La producción cuenta también con la participación de Michael Shannon y está dirigida por James Vanderbilt.

El relato propone una mirada sobria y centrada en la dimensión humana y psicológica de los acontecimientos, abordando conceptos como culpa, justicia y memoria histórica.