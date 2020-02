Talento, experiencia y aplomo son algunas de las características en común entre los personajes de esta lista. Las temáticas de las películas por las cuales legaron a estar nominados a la categoría “Mejor Actor” son diversas, lo que habla de la capacidad de interpretación que poseen estos artistas.

Este domingo conoceremos al ganador, pero un sinsabor de injusticia prevalecerá en algunos fanáticos del séptimo arte.

LOS NOMINADOS A MEJOR ACTOR

Joaquín Phoenix

“Joker” cuenta con 11 nominaciones a los Bafta 2020. (Fotos: WB)

El actor de 46 años va por su primer Oscar tras la frustración que significó no ganarla por su papel protagónico en El Gladiador. La posibilidad de obtener esta vez la estatuilla dorada no está lejana.

En “El Joker”, Phoenix interpreta a Arthur Fleck, quien encuentra un ambiente hostil y nada saludable en la sociedad, lo cual se agrava al ser un paciente psicológico. Incomprendido y despreciado por sus comunes, decide tomar cartas en el asunto.

Leonardo DiCaprio

This image released by Sony Pictures shows Brad Pitt, left, and Leonardo DiCaprio in Quentin Tarantino's "Once Upon a Time in Hollywood." (Andrew Cooper/Sony-Columbia Pictures via AP)

El actor estadounidense de 46 años quiere repetir el éxito que le significó ganar el Oscar por su participación en “El Renacido”. Gracias aquella producción también logró obtener un Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el BAFTA Award.

En su papel en Once Upon a Time in Hollywood, Dicaprio encarna a Rick Dalton, personaje inspirado en los actores Ty Hardin y Tab Hunter. En la cinta, Dalton se encuentra con su doble de muchos años Cliff Booth (Brad Pitt) y se internan en una aventura de la industria cinematográfica de los años 60´s.

Antonio Banderas

Afirmó al público que el ataque al corazón que sufrió le cambió la vida. (Foto: Expansión)

El experimentado actor de 60 años ha participado en películas como El Placer de Matar (1987), Matador (1986), La Leyenda del Zorro (2005) y Security (2017). Esta vez, podría ser galardonado por su papel protagónico en Dolor y Gloria (2019).

En dicha cinta, Banderas interpreta a Salvador Mallo, un director de cine melancólico que escapa de su soledad mediante la escritura y no escatima en evocar recuerdos de sus años más predilectos.

Jonathan Pryce

Anthony Hopkins y Jonathan Pryce protagonizan esta película del realizador brasileño Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios"). (Fuente: Netflix)

Pryce busca su primer Oscar en su larga trayectoria artística. Anteriormente tuvo participación en películas como Lo Que De Verdad Importa (2015), Hysteria (2011) y El Hombre Que Mató a Don Quijote (2018).

Su nominación a los Premios Oscar 2020 se debe a su papel protagónico en “Los Dos Papas” (2019), en el que da vida al Papa Francisco y sus ideas liberales, en contraposición con el Papa Benedicto (Anthony Hopkins), quien es bastante conservador.

Adam Driver

La importancia de Adam Driver cantando “Being Alive” en la película. (Foto: Netflix)

El actor más joven de la lista. Driver, gracias a su participación en Marriage Story (2019), pudo obtener el Premio Gotham, AACTA International Award y el Independent Spirit Award.

En dicha producción, Adam Driver, quien interpreta a Charlie, protagoniza la historia de los últimos momentos de su matrimonio con Nicole (Scarlett Johansson), con todo lo que a ambos personajes produce.

