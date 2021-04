La expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral, dio a conocer que su boda no costará 170 mil dólares como podría haber pasado si seguía en esa relación. En “Magaly TV La firme”, dijo que se está esforzando a fin de realizar el matrimonio que su pareja, Fabiola Garavito, se merece.

(La boda será) el próximo año de todas maneras. Me iba a casar este año, pero por la pandemia y todo, por la manera en que nos queremos casar, no quiero que sea algo chico, tampoco algo ‘wow’, pero quiero que vaya toda mi familia, mi familia es numerosa y la familia de ella también”, manifestó.

Cuando Magaly Medina le preguntó sobre el precio de la boda, en referencia a los sucedido cuando mantenía una relación con Sheyla Rojas, Pedro Moral negó que esta vez el presupuesto exceda los 170 mil dólares.

“No tengo idea y tampoco me gustaría decirlo. Eso ustedes lo tendrían que ver, no me gustaría comentarlo. Lo que sí te puedo decir es que será una boda de ensueño y quiero que Fabiola se acuerde de ese día toda su vida y lo voy a hacer así”, dijo.

“No creo, pero de hecho va a ser una boda linda, con toda mi familia, toda su familia (...) voy a poner todo mi esfuerzo para que Fabiola lo recuerde toda su vida ”, agregó.

La “Urraca” también hizo una reflexión sobre lo que vive Moral, luego de dejar a un lado las cámaras y concentrarse en su vida personal.

“Estas son experiencias, no fracasos, porque cada experiencia que uno vive te enseña algo, te deja una lección, así es como hay que tomarlo”. señaló.