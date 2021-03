La periodista María del Pilar Rivera, quien denunció Yonhy Lescano por el presunto delito de acoso sexual, afirmó que no tiene ningún vínculo con el Partido Aprista Peruano ni con Fuerza Popular, tal como le intentó relacionar el candidato presidencial por Acción Popular.

“Yo no tengo por qué mentir, creen ustedes que alguna mujer podría atreverse a salir a los medios de comunicación a aguantar toda esta vergüenza porque no es fácil. Perdón, este tema no es fácil”, expresó en ‘Beto a Saber’.

Asimimos, la comunicadora lamentó demasiado que el Ministerio Público haya archivado la denuncia que interpuso porque, considera, que tiene todas las pruebas.

Periodista que denunció a Yonhy Lescano - Willax TV

“Lamento muchísimo que mi caso se haya archivado teniendo todas las pruebas y una vez más hago una llamado porque no es justo y es lamentable porque puede ser el próximo presidente . Cómo un futuro presidente va a ser capaz de mentir, de decir las cosas con tanto cinismo”, sostuvo.

Como se recuerda, Lescano afirmó en varios ocasiones que la denuncia en su contra era una conspiración y venganza por parte del fujiaprismo.

