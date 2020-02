Un hombre con discapacidad decidió adoptar a un perrito que también usa silla de ruedas, y que fue rechazado en varias oportunidades por diversas familias debido a su condición.

La historia de “Bandit” viene dando la vuelta al mundo. El can que no podía hallar a una familia definitiva debido a que por los cuidados especiales que requería, sus probables adoptantes no se decidían por él.

El personal del refugio Gwinnett Jail Dogs, en Georgia, (EE.UU.) pensaron que el perrito ya no encontraría un hogar, pues la vida de un can en silla de ruedas exigía de muchas atenciones especiales, por lo que los interesados se desanimaban.

Sin embargo, la vida de “Bandit” ha dado un giro de 180 grados, pues una pareja de esposos conoció su historia a través de Facebook y decidió visitar el refugio e iniciar los trámites para la adopción del can.

Según informa Milenio, Sue contó que la conexión entre su esposo, Darrell Rider, y la mascota fue rápida, ya que ambos usan silla de ruedas, y era como si “entendía muy bien cómo es estar en esa situación”.

Darrell contó a los medios locales, que increíblemente ambos padecían el mismo tipo de parálisis, por lo que al sentir esa conexión, él y su esposa decidieron quedarse con el perrito.

Ya pasó el mes de prueba que da el refugio y “Bandit” se adaptó fácilmente, como si hubiera vivido con la familia siempre. Desde su adopción, Darrell publica en sus redes sociales las aventuras que pasa con su mascota.

Mira el video:

Video: Facebook Gwinnett Jail Dogs Program

