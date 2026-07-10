Perú fue elegido como sede de la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, la premiación que cada año reúne a los principales representantes de la gastronomía internacional para anunciar el ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo. Será la primera vez, en los 24 años de historia del evento, que la ceremonia se realice en territorio peruano.

La organización confirmó que Lima recibirá a chefs, restauradores, especialistas y referentes del sector el próximo 4 de noviembre. La designación de la capital peruana se produjo luego de que inicialmente se anunciara a Abu Dabi como ciudad anfitriona de esta edición.





¿De qué se trata el evento?

La ceremonia de premiación será el acto central de una agenda que se desarrollará durante varios días en Lima. El programa incluirá encuentros entre profesionales de la gastronomía, actividades de intercambio de conocimientos y espacios dedicados al análisis de las tendencias del sector.

Como parte de la programación también se realizará una nueva edición de #50BestTalks el 3 de noviembre. Este encuentro reunirá a algunas de las principales figuras de la cocina internacional para compartir experiencias y debatir sobre innovación gastronómica.

El evento culminará con la revelación del ranking oficial de los 50 mejores restaurantes del mundo correspondiente a 2026. Además, se entregarán reconocimientos especiales como el premio a la Mejor Chef Femenina, el Premio Icono y otras distinciones otorgadas por la organización.

Autoridades destacan impacto para el país

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela, afirmó que la elección de Lima refleja el trabajo realizado por el Estado para posicionar al Perú como un destino de turismo gastronómico a nivel internacional. En ese contexto, sostuvo que la designación de la capital como sede representa un avance para la promoción del país.

“La elección de Lima como ciudad anfitriona de The World’s 50 Best Restaurants marca un hito histórico para el Perú y refleja el esfuerzo sostenido realizado por el Gobierno peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú para posicionar al país como destino líder de turismo gastronómico, a nivel global”, indicó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara Varela, señaló que la realización del evento permitirá fortalecer la proyección internacional de la gastronomía peruana y mostrar la diversidad cultural, los productos nativos y la oferta turística del país ante visitantes y especialistas de distintas partes del mundo.

¿Dónde seguir la ceremonia?

La premiación será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de 50 Best. En los días previos también se anunciarán la lista de restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100, además de los ganadores de los premios Champions of Change, Art of Hospitality y One To Watch.