Polémica en redes sociales. La influencer ecuatoriana Mayra Arizaga, popularmente conocida como Mayita, fue captada siendo infiel a su Anthony Lencina, a quien llaman Anthony Swag, por lo que se generó un escándalo que llamó la atención de sus seguidores.

Resulta que la joven viajó a Estados Unidos por motivo laboral y en dicho país conoció al peruano llamado Rey Ezequiel, a quien besó en una reunión y el hecho fue captado en varios videos que se difundieron en diversas plataformas de internet.

La infidelidad provocó que ambos, quienes juntos tienen más de 10 millones de seguidores, terminaran su larga relación que fue muy seguida por parte de los usuarios.

“He recibido como 500 mensajes y, nada chicos, todo bien. Sólo digo que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. Son decisiones de cada uno y que les van a marcar por siempre. Yo he tomado malas decisiones en mi vida y me han pasado factura, y las personas tienen derecho a tomar cualquier decisión. Bendiciones para todos y por favor no me sigan mandando mensajes”, dijo Swag.

Luego de que se encendiera la polémica, la cuenta de Instagram de Mayita se cerró y se han creado diversas cuentas falsas que aprovechan del momento para ganar seguidores.

“Tengo ya 7 años haciendo videos, fue lo mejor que me pasó en la vida, soy una persona que ha cometido muchos errores he fallado y otras veces simplemente mal interpretaban lo que yo hacía, y el día de ayer todos esos errores me pasaron factura, hoy quiero decirles que me alejo de este medio, quizás mis seguidores no se merecen que haga esto, pero yo si, como digo cometí muchos errores pero ahora estaba tratando de centrarme y construir algo bonito en mi vida, pero todo se fue a la mierda, les agradezco mucho por todo su cariño y apoyo en todo mi tiempo como creador de contenido, sé que muchos me odian otros me quieren es normal, igual a quien sea les agradezco por siempre..!! Los llevo en el corazón”, finalizó el influencer.

¿Qué dijo el peruano?

Ezequiel pidió a los usuarios a que conozcan las dos versiones del hecho y no insulten en los comentarios.

“No hay que juzgar algo que no saben, la moneda siempre tiene dos lados y tienen que esperar la otra parte, no hagan comentarios ofensivos si no saben qué pasó o deducir algo que, supuestamente, pasó cuando no pasó nada”, comentó el peruano

