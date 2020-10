Un profesor universitario, identificado como Juan Francisco Baldeón Ríos, le dijo a sus alumnos, en plena clase virtual por Zoom, que iba a evaluar su renuncia porque estaba “harto” de que no estudien.

El video fue publicado en un grupo llamado “UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial” y se observa al docente, visiblemente indignado, anunciar que está pensando en retirarse de la casa de estudios porque sus alumnos no estaban “respondiendo”.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras . Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste. Así que alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto”, se le escucha decir al profesor universitario.

Profesor indignado le dice a sus alumnos que renunciaría: “Nadie de ustedes estudia, estoy harto”

“ Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas . Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente. Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, añadió.

¿Quién es Juan Francisco Baldeón Ríos?

Según el portal 'Perú Week’, es un consultor legal en minería y docente universitario. En de julio del 2018 dictó una clase introductoria de diplomatura intensiva y en la presentación se precisaron sus cargos.

“Catedrático de derecho minero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe institucional del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Formación académica y praxis jurídica en derecho minero, derecho minero ambiental, derecho administrativo, derecho procesal administrativo y derecho constitucional. Docente ordinario de derecho de minería y energía en la Facultad de Derecho y Ciencías Políticas de la UNMSM y de derecho minero de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal”.

