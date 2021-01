El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, tuvo un polémico comentario sobre Coki Gonzáles cuando era entrevistado, por la cuenta de Instagram llamada ‘Asociación de Hinchas Internacional del Sporting Cristal’, lo que generó la indignación del periodista deportivo.

El entrenador peruano narraba una anécdota cuando recordó una presunta broma que le hizo el conductor de televisión y citó una frase que dijo Jefferson Farfán cuando conversaba en una transmisión en vivo con Paolo Guerrero.

“Estoy hablando y digo que Coki me ha hecho una broma y levanta el teléfono Coki, ‘oe, tú qué te crees’. No sé qué estupidez me dijo, lo que pasa es que él, como dice Farfán, se mete su ‘jajajá’. ¿Sabías, no? Coki Gonzáles se mete su ‘jajajá’ , entonces seguro estaría cruzado o se le habría acabado, no sé”, fueron las palabras de Mosquera que generó controversia en las redes sociales.

La página de Instagram lo entrevistó ayer lunes 4 de enero a las 4:00 pm.



El video se hizo viral, esa página de Instagram ya la borró, y @oocontextfp también la borro.

La página que lo entrevistó es estahttps://instagram.com/ahisc_1996?igshid=12t0uy3rarj1a pic.twitter.com/fYP10E7Sth — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 5, 2021

¿Qué dijo Coki Gonzáles?

El periodista deportivo se pronunció, mediante su cuenta de Twitter, sobre el comentario que lo involucraba y se prestaba para diferentes interpretaciones de sus seguidores.

“Ya me llegó esto y no responderé nada por acá, se está realizando por la vía correspondiente. Roberto Orlando Mosquera Vera debe hacerse responsable por sus palabras que distan mucho de los valores que pregona una institución modelo como”, escribió Coki Gonzáles.

Ya me llegó esto y no responderé nada por acá se está realizando por la vía correspondiente.

Roberto Orlando Mosquera Vera debe hacerse responsable por sus palabras que distan mucho de los valores que pregona una institución modelo como @ClubSCristal https://t.co/07cOHg4RHW — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 5, 2021

Según el conductor de televisión, conoce a Roberto Mosquera desde que fue profesor en su colegio, en 1991, y aclaró que ya no tiene ninguna amistad con el entrenador de Sporting Cristal.

Lo conozco desde 1991 y sé quien es. Ahora que pruebe lo que dijo — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 5, 2021

Roberto Mosquera se disculpa

Tras las reacciones generadas en redes sociales, el técnico celeste pidió disculpas a Gonzáles por sus palabras, a las que calificó como una broma, y espera juntarse con él para conversar sobre temas relacionados al fútbol.

“Hola, Coki Gonzáles, cómo te va, te conozco desde niño, de María Reyna. Hemos tenido siempre una buena relación. En esta oportunidad para presentarte mis más sinceras disculpas, ha sido de muy mal gusto una broma que obviamente seguro te has sentido dolido, y bueno, quiero levantar esa broma absurda”, manifestó.

“En algún momento en el cual nos podemos nublar con algunas cosas, pero yo nunca he tenido mala intención para contigo. Tú eres bastante mordaz también conmigo, con la mayoría. Igual no ha sido agradable, así que mis sinceras disculpas a ti y a tu familia. Seguro que en algún momento, más adelante cuando el dolor te pase, nos juntaremos y hablaremos de lo que más nos gusta: de fútbol. Bendiciones familiares, Coki”, finalizó.

Comunicación del Profe Roberto Mosquera. pic.twitter.com/11GGatgTX9 — AHISC-Asoc Hinchas Internacional Sporting Cristal (@AHISC_1996) January 5, 2021





VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Minsa advierte que no cumplir cuarentena al llegar al país es un delito penal