Un episodio que no olvidará por lo desagradable que fue. Annia Cilloniz, hermana de la exreportera de uno de los programas de Aldo Miyashiro, Daniela Cilloniz, fue víctima de un sujeto que golpeó el auto que conducía durante la noche del último viernes.

Cilloniz logró registrar el momento en el que el hombre aún no identificado desciende de su vehículo y le pide que baje de mala manera. Ante su negativa, golpeó la ventana del piloto, los faros delanteros y rompió uno de los espejos retrovisores.

Usuarios y seguidores compartieron los videos que fueron publicados en su cuenta de Instagram. En dicha publicación también aparece Annia solicitando ayuda y describiendo lo que le tocó vivir cerca a la estación Matellini del Metropolitano, en Chorrillos.

“Estaba llegando a Matellini, un pata no me quería dar pase y yo estaba con la camioneta adentro, cuando he entrado me ha chocado por detrás, ha bajado y empezó a golpearme la luna. Me dio miedo, no quería bajarla. Me ha empezado a reventar toda la camioneta por todos lados. Eran cuatro tipos golpeando todo”, denunció entre sollozos.

Además, también solicitó ayuda a través de las historias de la misma red social donde dio más detalles de lo acontecido.

“Ayúdenme a encontrar al responsable y para que estas cosas tampoco vuelvan a pasar. La gente está un poco alterada en estos días. En resumen, estábamos llegando a Matellini. Yo estaba en el carril derecho, él en el izquierdo. Puse mi direccional, yo trato de meterme, acelera para no darme pase, la punta ya estaba adentro. Me meto un poco forzoso, pero entro. El pata, como había acelerado para no darme pase, me chocó”, dijo.

Denuncia de Annia Cilloniz (Instagram)