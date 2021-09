Los tatuajes son una forma de expresión, para otros un amuleto un lunar que diseñas para tu piel, así lo describe Daniela Armas Soto, tatuadora y artista, quien ha sabido destacar en el mundo del tatuaje gracias a sus creaciones y estilo único inspirado en la naturaleza.

“Para mí los tatuajes son arte en la piel y una de las pocas técnicas artísticas que se realiza sobre un organismo vivo. Mi amor por este arte empezó cuando me percaté que con este canal podría cumplir mi sueño de crear constantemente y así permitirme transformar y llenar un vacío en la persona que los recibe”, señala Daniela.

NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN

Teniendo a la naturaleza como musa, la diseñadora se ha especializado en los tatuajes de flores y a color, con intención de dar mayor vida y crear una conexión con la naturaleza, buscar la sutileza en la piel transmitir lo que la persona quiere expresar.

“Hacer un tatuaje implica gran responsabilidad, tener presentes los procesos de bioseguridad, significa transformación, compromiso con el arte y la persona que lo recibe. Sobre todo, porque se trata de lunares que escogemos, para mí son amuletos al que se atribuye una intención o significado”, afirma la artista de 28 años.

Daniela Armas Soto se ha abierto camino dentro del mundo del tatuaje junto a su compañero Camilo Marin Wikander, artista ilustrador y tatuador, quien también es amante de este trabajo. Ambos iniciaron y se desarrollaron buscando siempre la originalidad y la limpieza en la técnica gracias al apoyo mutuo se han impulsado en este medio, estudiaron y adquirieron nuevas técnicas hasta conseguir su propia identidad. Gracias a ello nació @dascolors (así la encuentran en Instagram).

“Comencé a introducirme con mayor compromiso compartiendo con tatuadores en Colombia, México, Estados Unidos, España y Perú, especializarme me ha tomado 6 años y definí mi estilo hace 4 años. Lo que más amo de tatuar es que el arte no tiene género y la naturaleza es el lugar donde suelto y me recargo, me ayuda mucho a inspirarme y esto me ha permitido recorrer gran parte del mundo para demostrar mi talento”, remarcó.

La joven señaló que a diferencia de lo que muchos creen, en efecto sí se puede vivir de esta carrera dibujando, creando y amando lo que se hace, e incluso cumplir los sueños que te propones.

“El tatuaje me ha demostrado que el arte no tiene límites y que todo depende de tu voluntad para seguir desarrollándote. A mí me gustaría ser una referencia positiva para quienes quieran vivir creando y confiar en lo que aman, y sueño con viajar a Asia y seguir explorando más países para seguir nutriéndome y conocer las diferentes técnicas y estilo desde un punto de vista más cercano” señala.

¿Qué significa para ti hacer un tatuaje?

Significa para mí un canal de expresión y sanación un intercambio de energía, cada persona es un lienzo vivo lleno de significado, sentimientos y experiencias puedes adentrarte a dialogar con lo que se está expresando, para decidir profesionalmente ser tatuadora me ha llevado a cumplir mis sueños.

¿Cuántos tatuajes haz realizado en total hasta el momento?

Más de 1000 absolutamente nunca los he contado, pero ya son 6 años tatuando.

¿Cuáles son las zonas más recomendadas para hacerse un tatuaje?

A mí me encanta el antebrazo por el grosor del poro, el cuerpo humano tiene diferentes texturas y siendo la misma piel, el mejor ejemplo es comparar la piel de la espalda siendo un poro más grueso y quizás con bello y una piel más dura porque está preparada para el contacto con el sol y superficies a comparación de la piel de las costillas o las partes internas de los brazos en resumen recomiendo todas las zonas que no tengan mucho bello y zonas donde el sol no pega directamente.

¿En qué consiste la asesoría que brindas a una persona antes de tatuarla?

Siempre lo asemejo a un probador de ropa, el proceso es literalmente probarse el tatuaje antes de tenerlo, muchas veces vemos tatuajes como inspiración o referencias y cuando los llevamos a nuestra anatomía no se adaptan al cuerpo y en la asesoría buscamos adaptar el arte a el cuerpo algunas técnicas que uso son el FreeHand el termino en inglés al español se traduce mano alzada y consiste con marcadores llevar el diseño a la piel y otras veces hago un fotomontaje con algún programa de edición y con la foto de la persona haciendo que el arte luzca como si ya estuviera tatuado, también por tener un estilo único es muy necesario que la persona pueda ver como que se verá mi arte en su piel.

