Este sábado 25 de abril, Correo llegó hasta el mercado Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar precios de los productos de primera necesidad.

Según los comerciantes, el costo de algunos insumos bajó con respecto a semanas anteriores.

Al respecto, en carnes, el kilo de pollo se expende desde 8.50 soles, cuando hace dos semanas se vendía desde 10.80 soles. En cuanto a la carne de res, se cotiza desde 19.80 soles, y de cerdo a 15.60 soles.

Respecto a las verduras, el kilo de zanahoria se vende desde 2.00 soles, el choclo a 3.00 soles, el zapallo a 3.50 soles, la betarraga a 2.50 soles, las vainitas a 4.00 soles, la arveja a 6.00 soles, el tomate a 3.00 soles, la cebolla a 2.00 soles, las habas a 2.50 soles y el limón entre 3.00 y 5.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa canchan y única a 2.50 soles (dependiendo del tamaño y calidad); mientras que la papa para sancochar entre 2.50 y 3.50 soles, el camote a 3.00 soles y la yuca a 3.50 soles.

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