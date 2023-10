En el país, el incremento desmedido de la inseguridad es una preocupación constante en la población, ya que cada vez son menos los lugares en los que los ciudadanos pueden sentirse realmente seguros y esto incluye a los servicios de taxi o taxis por aplicativos en los que lamentablemente numerosos usuarios han sido víctimas de asalto.

En ese sentido, conversamos con Katya Cárdenas, gerente y fundadora de Go Ladies Perú, empresa que brinda servicio de taxi exclusivo para mujeres que con que cuenta con la única flota de conductoras en la ciudad.

¿No te preocupó ingresar a un mercado competitivo como el taxi por aplicativo?

“La parte diferencial que tenemos, es ofrecer un servicio de valor con personas que están realmente verificadas por la empresa y son de absoluta confianza. Tener este servicio me pareció innovador y fácil de conectar con el cliente (...) Las mismas mujeres al realizar el servicio también conectan con lo que quiere conectar la empresa que es esa preocupación por el bienestar y seguridad de las personas”

Go Ladies Perú nació de una necesidad

Katya Cárdenas, fundadora de la empresa, narra que la idea de negocio nació de la necesidad de mantener segura a su hija y tener la confianza que estuviera segura cuando se trasladaba. “ Yo tengo una hija adolescente que empezaba a salir y buscaba una movilidad o transporte seguro, y no encontré (...) Empecé a preguntar a personas cercanas y todos necesitaban a alguien de confianza ”

La ahora empresaria no tuvo mejor idea que transformar a mujeres cercanas y de su confianza en las primeras conductora de Go Ladies Perú sin imaginar en unos meses su flota aumentaría. “ Decidí buscar mujeres de confianza (...) nosotros empezamos el diciembre del año pasado(2022) con cuatro conductoras y bueno ahora ya somos más de 100 de conductoras ”, contó.

¿Cuál fue la reacción del público?

“ Muchísimas (mujeres) nos han agradecido por el servicio diferente, se sienten seguras de trasladarse de maneras distinta ”, comenta. Sin embargo, el servició de la empresa no solo se centra en el traslado, sino la confianza y las facilidades que le dan a sus clientas, entre ellas madre con niños o niñas pequeñas. " Tenemos también un servicios que es para niños y trasladamos menores desde tres años sin padres, las mamás se sientes tranquilas de mandar nuestras conductoras a sus hijos porque saben que van a llegar sanos y salvos” , explicó Katya Cárdenas.

La empresaria indica que Go Ladies se creó pensando en todos los roles de la mujer y su necesidad por obtener un transporte seguro para ellas y sus seres queridos. “ Las mujeres que necesitan trasladarse de forma segura o que tienen padres adultos mayores que nosotros también trasladamos y hacemos todas las funciones que nos solicita el cliente, es un servicio integral ”, explicó.

Además, la empresa le ha dado una oportunidad de trabajo a las mujeres. “ Nosotros pensamos en todos los roles de la mujer, tanto en el rol de trabajadoras, como las conductoras que trabajan con nosotros, son muchas familias que están teniendo un nuevo ingreso ”

¿Cuál es la cobertura de Go Ladies?

“Estamos cubriendo la mayoría de distritos, sin embargo, hay distritos que por el momento no tenemos cobertura que son los más alejados (...) estamos trabajando para seguir ampliando la cobertura y para eso necesitamos más conductoras, por eso nuestro proceso de reclutamiento es constante”

¿Cuáles son los filtros que realizan para la contratación? Estrictos filtros de contratación

Go Ladies Perú toma la seguridad de sus pasajeras como la máxima prioridad por lo que su proceso de contratación es bastante estricto bajo un numerosa cantidad de filtros y documentación.

“ Solicitamos todos los documentos de la conductora y del vehículo, licencia, SOAT, todo lo que requiere para conducir, y también sus antecedentes, pernales, policiales y judiciales para validar que no haya cometido aún acto ilícito en el pasado (...) validamos que no tenga papeletas, que el vehículo no este requisitoriado, posterior a ello se realiza una entrevista presencial en la que se realiza una prueba psicológica y de manejo . Además, debe llevar el vehículo para validar que esté en optimas condiciones tanto internas como externas para que cumplan los servicios que los clientes solicitan”

Próximamente en provincias

La gerente de la empresa explica que reciben solicitudes de todo el país, pero que no pueden ser atendidas, pues el servició se limitada a Lima por momento. Sin embargo, con el lanzamiento de su aplicativo están próximos a expandirse a más ciudades. “ Estamos trabajando en el aplicativo, que debería salir máximo un mes o mes y medio, eso ya nos permite expandirnos a otras ciudades, nosotros tenemos solicitudes desde todo el Perú, entonces vamos a empezar por algunas ciudades que son un poco más grandes y luego vamos a ir creciendo ”

“ Ha principios de año, deberíamos estar en dos provincias (...) luego continuamos con la expansión por el Perú, queremos llegar a lugares donde no hay una propuesta tan segura de este tipo y seguir brindado trabajo a muchas mujeres que no tienen eso ”, comentó.

¿Han recibido críticas por solo llevar mujeres y no hombres?

“ De hecho, nosotros tenemos muchos trabajadores hombres en otras áreas, no son conductores, no tenemos ningún problemas son los hombres, al contrario, tienen un rol importante en la empresa ”, cuenta entre risas Katya Cárdenas. Sin embargo, explica que el servició de Taxi Go Ladies también traslada a varones, pues muchas de sus clientas salen con sus enamorados, esposos, hijos o familias.

“ No es que nos traslademos hombres, nosotros trasladamos, niños, adolescentes, universitarios, adultos mayores, solamente no trasladamos hombres que puedan poner en una situación vulnerable a la conductora , por ejemplo, si en un madrugada a las 3 de la mañana piden un servicio tres amigos que han salido a una discoteca a tomar, no es que sean peligrosos o delincuentes, pero podrían poner en una condición vulnerable a la conductora y no queremos exponerla a eso”

Sin embargo, Katya Cárdenas contó que algunos usuarios en redes sociales han calificado de discriminatorio el servicio. “ Siempre han habido comentarios y críticas por parte de personas de sexo masculino que dicen que es discriminación, y no es eso simplemente es un enfoque diferente del servicio (...) no todos los productos o servicios son para todo el mundo y esto es algo así, no los discriminamos y tenemos nada contra ellos ”

¿Qué falta para que más mujeres decidan ser conductoras?

Katya Cárdenas cuenta que es complicado encontrar mujeres que se dediquen a hacer conductoras o que decidan serlo debido a la estimagtización que existe en la sociedad, pero parte del trabajo se Go Ladies ha sido empoderar a sus conductoras.

“ Hay un estigma de que solo los hombres pueden ser conductores, eso estamos rompiendo, porque muchas mujeres llegan con miedo a la empresa diciendo: “Nunca he hecho un servicio de taxi o tiene una mala experiencia con un aplicativo o sus hijos o familias no las dejan por miedo a que les pueda pasar algo, es complicado pero se logra, en Go Ladies garantizamos también que a ellas no les pase nada, pero falta pensar que no es un trabajo de solo hombres o que denigre a las personas ”, finaliza.