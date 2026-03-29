La capital peruana será escenario de una nueva edición de The Color Run Nosotras Night 2026, que se realizará el próximo 16 de mayo en la Costa Verde de Chorrillos.

El evento, conocido como los “5K más felices del mundo”, propone una experiencia nocturna que combina deporte, música y entretenimiento, reuniendo a miles de participantes en una actividad que prioriza la diversión sobre la competencia.

Durante el recorrido de cinco kilómetros, los participantes —conocidos como colorrunners— serán cubiertos con polvos de colores en distintos puntos del trayecto, mientras que al finalizar podrán disfrutar de un espectáculo con música en vivo y actividades recreativas.

Una experiencia nocturna con música y luces

La edición nocturna promete transformar la Costa Verde en un escenario iluminado con efectos visuales y música, creando un ambiente festivo para los asistentes.

Al culminar el recorrido, los participantes accederán a una zona de celebración que incluirá:

DJ en vivo

Pantallas gigantes

Animación interactiva

Activaciones de marcas

Explosiones de polvos de colores

A diferencia de las carreras tradicionales, The Color Run no tiene carácter competitivo, ya que busca fomentar la integración social y la actividad física en un ambiente recreativo.

Evento global con millones de participantes

Desde su creación, The Color Run se ha consolidado como un evento internacional que promueve el deporte de forma accesible y divertida.

Según los organizadores, la actividad ha reunido a más de 8 millones de participantes en más de 35 países, convirtiéndose en un fenómeno global.

En el Perú, el evento continúa posicionándose como una de las actividades recreativas más convocantes del calendario anual, dirigida a personas de distintas edades.

Entradas y kit oficial para participantes

Las inscripciones para el evento ya están disponibles a través de la plataforma Teleticket, con un beneficio del 20% de descuento para compras realizadas con tarjetas Diners Club.

Cada inscripción incluye un kit oficial compuesto por:

Polo oficial

Morral

Pulsera LED

Dorsal

Medalla finisher

Otros elementos del evento

Los polvos utilizados durante la carrera están elaborados a base de almidón de maíz y colorantes naturales, lo que garantiza su seguridad para los participantes.

Esta dinámica está inspirada en las tradicionales celebraciones Holi, conocidas por el uso de pigmentos de colores en celebraciones comunitarias.