Tener plantas en el hogar requiere tener siempre presente sus cuidados. Si ves que las puntas de las hojas han empezado a secarse sin que exista un motivo, debes prestar atención porque esta situación es una señal de que algo no va bien y que la planta puede acabar secándose por completo.

MÁS | Cómo eliminar los gorgojos de la alacena con estos trucos caseros

Si no se pone solución, la sequedad se irá extendiendo mientras la hoja se vuelve quebradiza. Las razones son diversas. Si al cuidar las tuyas detectas que se están secando, ahora podrás saber las causas de por qué se secan las puntas de las hojas de las plantas, para que, así, puedas actuar de inmediato y poner fin a este problema doméstico con unos trucos caseros bastante fáciles de aplicar.

Trucos para evitar que las puntas de las hojas se sequen

Ahora te contamos cinco razones por las que tus plantas pueden sufrir sequedad en las puntas.

1. Muy poca agua

Cuando las puntas de tus plantas se empiezan a secar puede deberse a una secuencia de riego escasa, que hace que la planta no reciba el agua y los nutrientes que necesita en las cantidades adecuadas. Si observas que se están secando las puntas de las hojas de tus plantas, toca la tierra. Si está seca, dura y resquebrajada, riégala con agua, pero siempre con moderación. No viertas demasiada agua de golpe.

2. Mucha agua

El exceso de riego puede dañar a las plantas. Puede ocurrir que no esté absorbiendo el agua porque la tierra y la maceta tienen un drenaje demasiado alto, que hace que esa agua se pierda antes de que la planta pueda absorberla. Es importante darle una mayor densidad, incorporando elementos como turba con el objetivo de dar mayor sujeción a la planta y humus de lombriz para aportar nutrientes.

Las razones de que las puntas de las plantas se sequen son diversas. (Foto: Pexels)

3. Demasiado sol

Es una razón muy común de puntas secas cuando hablamos de plantas que están ubicadas a pleno sol. Es muy importante conocer las necesidades de cada planta respecto a la cantidad de luz que requiere para poder ubicarla en un lugar que le resulte favorable. Hay plantas que no soportan la exposición directa a los rayos solares y uno de los síntomas es que se sequen las puntas de sus hojas.

4. Deterioro en las raíces

A veces el motivo de que una planta presente las puntas de sus hojas secas está oculto, porque son las raíces las que no están cumpliendo correctamente su función de absorber agua y nutrientes. Si tu planta ha crecido de manera evidente y no la has trasplantado a un recipiente mayor, quizá las raíces se hayan compactado o comprimido hasta tal punto que están atrofiadas y no funcionan bien.

5. Enfermedades y plagas

Hongos, bacterias, insectos o parásitos pueden también provocar esta situación. La mosca blanca, los pulgones, la cochinilla y demás plagas se alimentan, en muchos casos, de la savia de la planta, succionándola y haciendo que se seque la planta, empezando por las puntas de las hojas. La fumigación o un tratamiento específico resolverán el problema y las plantas recuperarán la salud.