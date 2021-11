A través de las redes sociales, un usuario de nombre Angelo Venegas denunció a la periodista Ángela Ccanto por abandonar un perro en la reja de una casa. El caso se volvió viral en Twitter y los cibernautas se mostraron en contra de la acción de la comunicadora.

“Hace un año la periodista Angela Ccanto (adoptó a Rambo, un callejerito que sufrió de cáncer. Hace unos días lo abandonó dejándolo amarrado en la reja de la casa de una colaboradora que veía su caso”, escribió el usuario adjuntando videos como prueba.

“Esta es una denuncia pública para que ningún otro animalito caiga en sus manos. Rambo ahora tiene depresión, pero pronto encontrará una verdadera familia que lo ame. Seamos la voz de estos pobres angelitos. Basta de tanto abuso”, agregó.

Luego que varias personas compartieran la denuncia, un responsable del medio de comunicación donde colaboraba Ángela Ccanto anunció que la periodista fue separada.

“Tras ver esto se solicitaron los descargos, los cuales no fueron satisfactorios. Entonces, hemos tomado la decisión de separar a la persona de nuestra parrilla de columnistas (no formaba parte de la plana periodística). Abandonar mascotas no es tolerable”, señaló.

Decenas de usuarios expresaron su indignación contra la periodista, quien todavía no publica algún mensaje por lo ocurrido. Esperan que el perro, de nombre ‘Rambo’, encuentre una familia que lo adopte.

