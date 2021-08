Con información de El Nacional de Venezuela

Viviana Alejandra Trujillo Silva es hoy una desaparecida. Su ubicación se desconoce desde hace cuatro días, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó en los últimos minutos de contacto que tuvieron con ella en su círculo más cercano.

“Por milagro de Dios estoy en una loma que dicen que llega a Chile porque el muchacho que nos estaba guiando se embolató, tío, en este desierto, y ya llevo desde el día que te dije que el autobús iba a arrancar; desde ese día no tomo agua, no como nada, tío”, se escucha en un audio difundido por The Latam Post.

Viviana decidió emprender un viaje de Tacna a Chile, pero se perdió comunicación con ella en un desierto ubicado en la frontera peruana y el país sureño.

“Me voy a morir, y por la gloria de Dios que este celular está en línea, tiene señal. ¿Qué hacemos, tío? Ya no aguanto subir esa loma más”, se le oye decir agitada.

Con tan solo 28 años, la joven es buscada por funcionarios, policías y rescatistas, pero aún no hay pistas que den esperanza de encontrarla. Una de las hipótesis que manejan es que quien se ofreció a trasladarla a Chile la terminó engañando.

La familia de Viviana teme lo peor, sobre todo luego de que policías hallaran a un grupo de emigrantes venezolanos en el desierto fronterizo el último jueves, pero sin rastros de ella.