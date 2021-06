Un recién nacido se convirtió en el más reciente usuario del famoso “buzón” para bebés abandonados de la organización sin fines de lucro Moeders voor Moeders (Madres para Madres en neerlandés) en Amberes, Bélgica, anunció Bart De Wever, alcalde de la mencionada ciudad y, a la sazón, tutor oficial del infante.

Esta especie de “casilla postal” –hasta el momento la única existente en Bélgica– fue instalada en el 2000 para permitirle a las mujeres que acaban de dar a luz y no puedan hacerle frente a la responsabilidad de un bebé el colocar al infante en un lugar seguro para que alguien lo cuide en su lugar, informó el diario The Brussels Times.

Desde hace dos décadas, Moeders voor Moeders ha recibido 19 bebés, pero la última vez que se dejó uno en este buzón fue en 2018, después de que ese año se alcanzara la cifra más alta de abandonos desde su creación: cuatro infantes. En septiembre de 2020 se autorizó la apertura de otro de estos servicios en el distrito de Evere, en Bruselas.

Esta unidad es literalmente una trampilla corrediza, como las que suelen haber en los bancos, que se abre desde el exterior y el bebé puede ubicarse en su interior de forma segura. Una vez hecho esto, se envía una señal a la organización benéfica, que enviará a alguien de inmediato, de día o de noche, a recoger al bebé y ponerlo a buen recaudo.

Mientras tanto, la madre puede permanecer en el anonimato, aunque se hace todo lo posible para localizarla y ayudarla con su difícil situación. La noticia del nuevo “usuario” de este servicio –un niño que fue el primero en ser abandonado de esta forma– data de “hace unas semanas” y su difusión se retrasó por motivos de privacidad, señaló el burgomaestre.

El bebé se encuentra en un buen estado de salud y recibió un nombre por parte del personal de la organización sin fines de lucro, pero este no se hizo público, aunque De Wever, en su calidad de tutor oficial, lo llamó ‘Finn’. “Hace unos días este travieso fue ubicado en el cajón de bebés abandonados en Moeders voor Moeders”, publicó el alcalde en Facebook.

“Desafortunadamente, la madre no se ha reportado aún. Ella está más que bienvenida a hacerlo. Por el momento, soy el tutor de este pequeño milagro. Mis hijas lo llaman Finn. Al pequeño Finn no le faltará nada. Bienvenido, nuevo residente de Amberes, y espero que sepas que has sido recibido amorosamente en nuestra ciudad”, finalizó su publicación viral.

