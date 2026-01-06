El abogado defensor de Nicolás Maduro, Barry Pollack, notificó al tribunal federal de Nueva York que no solicitará libertad bajo fianza en esta etapa del proceso, aunque mantiene abierta esa posibilidad para el futuro. Esta declaración se produjo tras la comparecencia del expresidente venezolano y su esposa Cilia Flores, quienes se declararon inocentes de todos los cargos presentados por las autoridades estadounidenses.​

El letrado es reconocido por haber representado previamente a Julian Assange, fundador de Wikileaks, indicó ante el juez Alvin Hellerstein que su cliente presenta problemas de salud que demandarán atención médica especializada. Por su parte, el abogado de Cilia Flores reportó que la exdiputada sufrió lesiones significativas durante su detención.​

Ambos comparecieron vistiendo uniformes penitenciarios oscuros y ocupando posiciones separadas en la sala. Maduro se identificó ante el tribunal como “el presidente de Venezuela” y afirmó ser “un prisionero de guerra capturado en mi casa en Caracas”, agregando que se considera “un hombre decente”.​

Cronograma judicial

La próxima audiencia del caso quedó programada para el 17 de marzo a las 11 a.m. en el distrito sur de Nueva York. Maduro enfrenta cuatro cargos federales graves: conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y explosivos, además de colaboración con organizaciones terroristas según la clasificación de Washington.​

Cilia Flores está procesada por cargos relacionados con presunto apoyo logístico y financiero a la misma red criminal señalada en el expediente judicial estadounidense. La pareja fue detenida el sábado en Caracas mediante una operación militar sorpresa ejecutada por fuerzas estadounidenses.​