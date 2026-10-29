La cifra de fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre de 2026 en Urda, provincia de Toledo, España, aumentó a 74 personas, según los datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), difundidos este jueves por la agencia EFE.

La nueva cifra representa cinco víctimas mortales más respecto al balance anterior de 69 fallecidos, comunicado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El accidente involucró a un tren de la compañía Iryo y a un AVE de la empresa estatal Renfe, que colisionaron en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La actualización se produce mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias del siniestro.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente ferroviario?

Según información difundida por EFE, el tren Iryo permanecía detenido a la altura de Urda debido a problemas relacionados con el sistema de señalización y seguridad LZB.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron que la maquinista intentó reiniciar el sistema en dos ocasiones sin conseguir reanudar la marcha. Posteriormente, buscó asistencia del centro de control de Iryo, pero el convoy fue impactado por el AVE mientras se gestionaba la comunicación.

Las investigaciones buscan determinar cómo se produjo la colisión y qué factores técnicos y operativos intervinieron. Hasta el momento, no se ha establecido una causa definitiva.

Continúan las investigaciones y la atención a los afectados

Las autoridades españolas mantienen las labores relacionadas con la identificación de las víctimas, la atención a los heridos y el esclarecimiento de las causas del accidente.

En un balance anterior difundido por EFE, se informó que 50 personas permanecían hospitalizadas y otras 60 habían recibido el alta médica. Estas cifras corresponden a una actualización previa y no necesariamente reflejan la situación al momento del nuevo reporte de 74 fallecidos.