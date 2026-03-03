El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco “uno de los puntos de concentración” de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv, en el marco de una operación que Teherán ha bautizado ‘Promesa Verdadera 4’.

La agencia kuwaití KUNA confirmó que las sirenas sonaron en el país, mientras que el Ministro de Defensa de Kukait anunció que se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto, que han causado heridas a 27 militares.

También el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas están repeliendo una andanada de misiles balísticos iraníes.

El Ministerio de Defensa de Catar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran sobre su territorio y recordaron que el Ejército catarí “posee capacidades y recursos totales» para «defender su soberanía".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel.

Los objetivos militares

Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza y, hasta el momento, no se han recibido informes de impactos ni víctimas, según la nota.

Estos ataques coinciden con nuevos bombardeos de Israel contra Teherán que han tenido como blanco la Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de la capital.

Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito norteño de Evin, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida y continúa.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.