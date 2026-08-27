Jalid Sheij Mohamed (Khalid Sheikh Mohammed), acusado de ser el principal cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, será juzgado a partir del 5 de junio de 2028, informó este jueves un portavoz del tribunal militar estadounidense de la base de Guantánamo, en Cuba.

Mohamed permanece detenido en Guantánamo desde 2006, tras haber pasado aproximadamente tres años recluido en instalaciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

¿Quién es Jalid Sheij Mohamed?

Antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán, Mohamed era considerado uno de los principales lugartenientes de Osama bin Laden, entonces líder de Al Qaeda.

Ingeniero de formación y con estudios universitarios realizados en Estados Unidos, Mohamed ha afirmado haber ideado los ataques del 11 de septiembre “de la A a la Z”. Está acusado de participar en la planificación de diversos atentados y complots contra objetivos estadounidenses.

El proceso judicial en su contra ha sufrido numerosos retrasos. Además, un acuerdo mediante el cual se declararía culpable a cambio de evitar una posible condena a muerte fue posteriormente retirado.

Atentados del 11 de septiembre dejaron casi 3.000 muertos

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 constituyen los atentados más mortíferos perpetrados en territorio estadounidense.

Ese día, integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y un tercero contra el Pentágono, cerca de Washington.

El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, terminó estrellándose en un campo de Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los atentados dejaron casi 3.000 personas fallecidas y marcaron un punto de inflexión en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

Mohamed también fue vinculado a otros ataques

Mohamed también ha asegurado haber colaborado en el atentado con explosivos contra el World Trade Center de 1993, que dejó seis muertos.

Asimismo, ha afirmado ser responsable del asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl, secuestrado y asesinado en Pakistán en 2002.

Estas declaraciones y las circunstancias en las que fueron obtenidas han formado parte de las controversias que rodean el prolongado proceso judicial.

Guantánamo y un proceso que lleva años retrasado

Estados Unidos comenzó a utilizar la prisión instalada en su base naval de Guantánamo, Cuba, para mantener detenidos a sospechosos capturados durante la denominada “guerra contra el terrorismo” iniciada después de los atentados de 2001.

En su periodo de mayor ocupación, la instalación llegó a albergar aproximadamente 800 prisioneros, aunque posteriormente la mayoría fue trasladada a otros países.

La prisión y las condiciones de detención han sido objeto durante años de cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La fijación del 5 de junio de 2028 como fecha para el inicio del juicio abre una nueva etapa en un proceso judicial que acumula décadas de controversias y aplazamientos.